Росіяни в ефірі заспівали українською, а тоді придумали виправдання (відео)
Українську мову назвали «споконвічно кубанською балачкою»
В етері програми «Жити здорово» на російському пропагандистському «Першому каналі» одна з учасниць виконала українську народну пісню «Розпрягайте, хлопці, коней». А тоді назвала українську мову «кубанською балачкою».
Інцидент стався в етері програми, яку проводить російська телеведуча Олена Малишева. Зокрема, під час зйомок гості, які приїхали до Москви з Кубані, готували «кубанський борщ жовтого кольору», а одна з учасниць почала співати українську народну пісню.
Ведуча Олена Малишева після виконання поцікавилася, якою мовою звучала пісня, на що учасниця етеру заявила: «Це балачка – споконвічно кубанський говір, який вже втрачається».
Нагадаємо, «Розпрягайте, хлопці, коней» – українська народна пісня, а на Кубані живуть нащадки запорізьких козаків.
Після цього в країні-терористці Росії розгорівся скандал, і Малишеву звинуватили в підтримці українців на тлі війни.
Як відомо, російський гуморист Максим Галкін, який має статус іноагента в рідній країні, перейшов на українську мову, відповідаючи на запитання шанувальниці в Інстаграм.
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