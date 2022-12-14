Росіяни в ефірі заспівали українською, а тоді придумали виправдання (відео) 

Українську мову назвали «споконвічно кубанською балачкою»

В етері програми «Жити здорово» на російському пропагандистському «Першому каналі» одна з учасниць виконала українську народну пісню «Розпрягайте, хлопці, коней». А тоді назвала українську мову «кубанською балачкою».

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Інцидент стався в етері програми, яку проводить російська телеведуча Олена Малишева. Зокрема, під час зйомок гості, які приїхали до Москви з Кубані, готували «кубанський борщ жовтого кольору», а одна з учасниць почала співати українську народну пісню.

Ведуча Олена Малишева після виконання поцікавилася, якою мовою звучала пісня, на що учасниця етеру заявила: «Це балачка – споконвічно кубанський говір, який вже втрачається».

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Нагадаємо, «Розпрягайте, хлопці, коней» – українська народна пісня, а на Кубані живуть нащадки запорізьких козаків.

Після цього в країні-терористці Росії розгорівся скандал, і Малишеву звинуватили в підтримці українців на тлі війни.

Як відомо, російський гуморист Максим Галкін, який має статус іноагента в рідній країні, перейшов на українську мову, відповідаючи на запитання шанувальниці в Інстаграм.