Польща виділить $100 млн на закупівлю американської зброї для України

За словами Сікорського, кошти на закупівлю зброї буде спрямовано до кінця 2025 року

До кінця 2025 року Польща спрямує $100 млн на закупівлю американської зброї для України в межах програми Purl. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, якого цитує PAP.

Дипломат наголосив, що Європа залишається головним фінансовим і військовим донором України. Очільник МЗС Польщі додав, що «безпека Європи буде посилена або послаблена в результаті того, як закінчиться ця війна».

Крім того, Сікорський прокоментував інформацію про план США з 28 пунктів для припинення війни в Україні. «Звичайно, як Європа, ми вимагаємо бути залученими до прийняття цих рішень. Але, на мою думку, не здатність захистити жертву повинна бути обмежена, а здатність агресора до агресії», – сказав він.



На запитання журналістів, що ще може зробити Європейський Союз, щоб перешкодити диверсійним діям Росії, він відповів, що сподівається на «сильний 20-й пакет санкцій» проти РФ.

«Російська економіка вже потерпає від втрати найкращого європейського ринку збуту енергоносіїв. Сьогодні вона змушена продавати нафту, газ зі знижкою, а також стала імпортером бензину. З іншого боку, ми не повинні допустити цього екологічного ризику на Балтиці, яким є флот брухту («тіньовий флот» РФ – «Главком»). А це також процедура, яка фінансує війну Путіна», – наголосив голова польської дипломатії.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв оснастити українську армію далекобійними системами озброєння, проте ухильно відповів щодо крилатих ракет Taurus.

До слова, Франція активно просуває план значного посилення повітряної могутності України протягом наступного десятиліття шляхом надання нових винищувачів та сучасних систем протиракетної оборони. Проте, як зазначає The Wall Street Journal, ключовим невирішеним питанням залишається фінансування цього масштабного проєкту.