Без сигналу і рятувальників: біля берегів Лівії зникло судно з людьми

Після втрати зв’язку з судном жодна країна не почала пошуково-рятувальну операцію

Біля узбережжя Лівії нібито зазнав катастрофи човен із мігрантами, на борту якого перебували 117 людей. За даними телеканалу Euronews, після зникнення судна безвісти доля щонайменше 116 осіб залишається невідомою, повідомляє «Главком».

Як повідомляє організація, човен вийшов із лівійського міста Зувара ввечері ще 18 грудня. Через кілька годин після виходу у море різко погіршилися погодні умови: посилився вітер і піднялися хвилі. Невдовзі після цього зв’язок із судном було втрачено.

Єдиним відомим вижившим наразі є чоловік, якого врятував місцевий рибалка. Потерпілого доправили до лікарні, однак поки не змогли офіційно підтвердити всі обставини його порятунку.

Після втрати зв’язку неурядова організації Alarm Phone, що займається порятунком мігратів у морі кілька разів зверталася до берегових охорон Італії, Лівії та Тунісу з проханням розпочати пошуково-рятувальну операцію. У відповідь усі три служби повідомили, що в зазначений період не проводили жодних рятувальних дій, посилаючись на несприятливі погодні умови.

Окремі судна гуманітарних організацій здійснювали патрулювання району, однак ані повітряні пошуки, ані морські рейди не дали результатів: слідів затонулого човна чи людей виявлено не було.

Нагадаємо, 23 грудня у Туреччині зазнав катастрофи приватний літак Falcon 50, на борту якого перебували начальник Генерального штабу Лівії Мухаммад Алі Ахмад аль-Хаддад, четверо високопосадових лівійських військових та троє членів екіпажу. Усі, хто перебував на борту, загинули.

За попередніми даними лівійської сторони, причиною аварії стала технічна несправність повітряного судна. Уламки літака були розкидані на площі близько трьох квадратних кілометрів, що ускладнило проведення пошуково-рятувальних робіт.