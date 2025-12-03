Головна Світ Соціум
Робота українців у Польщі та відносини із поляками. Нові результати опитування

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Українці вважають відносини з поляками кращими, ніж думають самі поляки
Українці вважають відносини з поляками кращими, ніж думають самі поляки
фото: Depositphotos

Відносини між поляками та українцями зображені спотвореними в інформаційному просторі та російській пропаганді

Настрої та чутки про те, що в Польщі спостерігається криза через українських біженців насправді відсутня. Адже українці за роки повномасштабної війни встигли адаптуватися до нового соціального середовища. Це підтверджує дослідження, яке провели серед тисячі українців, які перебувають у Польщі. Про це пише засновник видання Sestry.eu Єжи Вуйцік для NV, передає «Главком».

Зазначається, що нові дані дослідження Національного банку Польщі дратують та розчаровують представників Кремля. Адже насправді українці не живуть у поганих та некомфортних умовах у Польщі. Вони продовжують жити, працювати, а діти навчаються в дитсадках та школах. Що не відповідає пропаганді в мережі щодо цього.

Це дослідження є надійним, зазначає польський журналіст Єжи Вуйцік, адже воно проводилося методом прямих інтерв’ю з вибіркою за віком, воєводством і тривалістю перебування тощо. Проводилися особисті розмови з українськими біженцями в Польщі в їх помешканнях, а не онлайн, що допомогло створити реальне відтворення життя українців у Польщі, які опинилися там за різних умов під час війни. «За менш ніж чотири роки через Польщу пройшло понад 1,9 млн осіб, які втікали від війни. Близько мільйона з них досі тут проживають. Це настільки велика спільнота, що вона впливає на демографію та форму ринку праці, освіти та місцевих громад. Історія цієї присутності не є розповіддю про хаос. Це розповідь про адаптацію, часто складну, але послідовну», – йдеться в статті.

Де та як працюють українці в Польщі

Основний дохід українців у Польщі залежить від їхньої роботи, а не соцвиплат
Основний дохід українців у Польщі залежить від їхньої роботи, а не соцвиплат
фото: Czarek Sokolowski / AP

За даними дослідження, основний дохід українців у Польщі залежить від їхньої роботи, а не соцвиплат. Тож фінансова допомога є додатковим джерелом доходу для біженців, а не головним. Мігранти з України здебільшого працюють у промисловості, торгівлі, гастрономії та на адміністративних посадах. Та навіть попри те, що деякі з них працюють не за фахом, це не відбирає в них бажання розвиватися та інтегруватися.

«Понад 45% жінок і понад 35% чоловіків мають вищу освіту. До Польщі прибула добре освічена популяція, часто з професійним досвідом у секторах, які в Польщі вимагають офіційних повноважень, таких, як охорона здоров’я, освіта, державна адміністрація або деякі технічні професії», – йдеться в статті.

Проте визнання дипломів відбувається повільно й біженці не мають доступу до великої кількості вакансій. Тому вони обирають простіші або невідповідні до своїх можливостей роботи. «Медіана заробітної плати мігрантів становить близько 4,4 тис. злотих нетто. Медіана заробітної плати поляків перевищує 5,3 тис. Різниця є значною, але звіт показує, що вона поступово зменшується з тривалістю перебування. Професійна стабілізація є процесом, а не стрибком», – відомо за результатами дослідження.

Як добре українці володіють польською мовою

Білшість опитаних українців добре володіють польською мовою
Білшість опитаних українців добре володіють польською мовою
фото з відкритих джерел

Більшість респондентів, які були опитані навесні 2025 року, зазначили, що вони добре володіють польською мовою. Польську мову українці вивчили внаслідок роботи, навчання та соціальних контактів у польському середовищі.

Однак зазначається, що мова не є головним показником інтеграції. Натомість ним називають соціальні відносини. «Аж 73 % мігрантів заявляють, що серед поляків є людина, до якої вони можуть звернутися за допомогою або порадою. Серед осіб, які проживали в Польщі до війни, цей відсоток становить 81 %. Це відносини, засновані на довірі», – зазначено з результатів опитування.

Відносини українців та поляків

Головним показником інтеграції українців у Польщі є соціальні відносини
Головним показником інтеграції українців у Польщі є соціальні відносини
фото: Укрінформ

Також Єжи Вуйцік пише, що насправді в Польщі немає відносин між поляками та українцями, які можна було б описати, як катастрофічні та напружені. Ніякі опитування та дослідження не зможуть розкрити реальність цих стосунків, які є кращими за ті, які транслює ЗМІ та російська пропаганда.

Тобто в безпосередніх контактах між людьми не має агресії, чи стереотипності тощо. «Польсько-українські відносини найміцніші там, де люди щодня зустрічаються: на роботі, у школі дітей, на сходах, у черзі до педіатра, у гуртку. У Польщі немає великих міграційних гетто, тому життя українців природно розсіяне. Це сприяє контактам і створенню польсько-українських сусідських, батьківських і професійних груп. Ця повсякденність пояснює, чому дані про соціальні», – стверджують автори дослідження.

Однак це не свідчить про те, що напруженості в українському осередку в Польщі немає взагалі. «Найбільш обтяженими залишаються освіта, охорона здоров’я та психологічна допомога. Велика кількість дітей-мігрантів у школах вимагає ресурсів і компетенцій, яких системі часто бракує. Подібна ситуація і з охороною здоров’я. Мовні відмінності, брак перекладачів і навантаження на консультаційні центри призводять до накопичення проблем», – у цих системах відзначили проблеми. Проте не йдеться про міжгрупові конфлікти.

Крім цього, спостерігається протилежність думок щодо відносин між громадянами Польщі та України. Адже українці вважають відносини з поляками кращими, ніж думають самі поляки.

Як українці бачать своє майбутнє в Польщі

Почала зростати кількість українців, які розглядають можливість залишитися жити в Польщі
Почала зростати кількість українців, які розглядають можливість залишитися жити в Польщі
фото: АР

За даними дослідження, цього року почала зростати кількість українців, які розглядають можливість залишитися жити в Польщі. Причинами таких рішень або думок є стабільна робота; діти, які вже здобувають освіту; знання мови та відсутня можливіості повернутися до України. Малий відсоток українців планують повернення додому, але враховуючи безпеку.

Єжи Вуйцік зазначає, що українці не лише проживають на території Польщі, але й беруть участь у її громадському та соціальному житті. До того ж вважається, що українці стали серйозним поштовхом до змін на ринку праці Польщі. Українці займають різні посади від звичайних робітників до місць у технічних і сервісних сферах. Тому це може значно вплинути на модернізацію польської економіки, якщо держава буде ефективніше визнавати кваліфікації іноземців та сприяти адаптації біженців і мігрантів.

Водночас для України це втрата важливих кваліфікованих кадрів, які будуть потрібні країні в період післявоєнного відновлення.

Раніше «Главком» писав про те, що скільки українці заробляють у Польщі та чому їхні зарплати відрізняються від виплат поляків. За даними дослідження, 90 % українців у Польщі у 2025, які емігрували до початку повномасштабного вторгнення, мали постійну та сезонну роботу або прибуток від власного бізнесу. Також фіксувалася зайнятість українців у компаніях інших країн. Відомо, що близько 77 % довоєнних іммігрантів мали постійну роботу. А кількість самозайнятих українців у Польщі з 2019 до 2025 року зросла від 3 % до 8 %.

Теги: Польща українці українці за кордоном біженці

