Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Польщі вважає, що з РФ неможливо досягти жодних угод

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Президент Польщі вважає, що з РФ неможливо досягти жодних угод
Навроцький: З москалями ні в XIX столітті, ні у XX столітті, ні у XXI столітті немає жодних угод
фото: EPA/UPG

Президент Польщі Кароль Навроцький зазначив, що історичний досвід має бути уроком для всього польського народу

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що у відносинах із Росією неможливо досягти жодних угод. Цю заяву він зробив під час урочистостей з нагоди Дня курсанта, приурочених до 195-ї річниці початку Листопадового повстання. Відео з його промовою опублікував у соцмережі X голова канцелярії польського президента Збігнев Богуцький, передає «Главком».

На думку Навроцького, історичний досвід має бути уроком для сучасної Польщі та всього польського народу.

«З москалями ні в XIX столітті, ні у XX столітті, ні у XXI столітті немає жодних угод. Там є лише брехня, прагнення відібрати життя і бажання знищити. Це урок, який ми всі повинні засвоїти, глибоко вірячи в польських підпоручників, офіцерів і генералів», – підкреслив президент Навроцький.

Варто зазначити, що Листопадове повстання, яке відбулося у 1830–1831 роках, було національно-визвольною боротьбою поляків і литовців, спрямованою проти Російської імперії, а його головною метою було відновлення незалежної польської держави.

Нагадаємо, Польща перевела свої сили ППО в режим повної бойової готовності після того, як 28 листопада російські винищувачі МіГ-31 вирушили на захід. Хоча вони не покинули повітряний простір Росії, польська армія підвищила рівень готовності своїх оборонних систем, включаючи Patriot. 

Повідомляється, що ці літаки здатні розвивати швидкість до 3000 км/год, що дозволяє їм дістатися польського повітряного простору менш ніж за 15 хвилин. Крім того, МіГ-31 оснащені гіперзвуковими ракетами «Кинджал», що робить їх особливо небезпечними для НАТО, яке уважно стежить за їхніми польотами.

Як відомо, до кінця 2025 року Польща спрямує $100 млн на закупівлю американської зброї для України в межах програми Purl.

Теги: Кароль Навроцький Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибір прикордонних ділянок для створення платних автобанів пояснюється тим, що це найбільш завантажені напрямки
В Україні планується будівництво першого платного автобану: в якій області він з’явиться
29 листопада, 20:58
Місце вибуху на залізниці на лінії Варшава-Люблін, Польща, 16 листопада 2025 року
У Польщі заарештовано третього українця у справі про диверсії на залізниці
24 листопада, 14:23
З січня по серпень 2025 року Польща відвантажила на зовнішні ринки понад 107 тис. тонн картоплі
Україна – головний покупець картоплі із Польщі. Встановлено рекорд
24 листопада, 13:04
Україна може імпортувати до 1 млрд м³ американського газу через Польщу
Україна може збільшити постачання американського газу через Польщу у 2026 році
21 листопада, 20:02
За словами польських військових, системи протиповітряної оборони і радіовиявлення приведені до стану максимальної готовності
Польща підняла авіацію через масований ракетний обстріл України
19 листопада, 06:58
Історик пояснив, чому українські поховання у Польщі викликають суперечки
Польський історик пояснив неоднозначне ставлення своїх співвітчизників до українських поховань
12 листопада, 18:31
Адамський буває в нашій країні регулярно та прекрасно говорить українською. На знімку – Лукаш на тлі Лукашів, села на Львівщині
Лукаш Адамський: Де ваше вшанування Мазепи та Петлюри? Чому лише Бандера? Інтерв'ю
10 листопада, 14:30
Система Merops здатна виявляти та знищувати дрони за допомогою ШІ
Польща та Румунія розгортають нову систему захисту проти дронів РФ
7 листопада, 13:12
За словами Цезарія Томчика, європейська «стіна дронів» може доповнити польську систему в майбутньому
Польща зведе «стіну дронів» власного виробництва
4 листопада, 11:16

Політика

МЗС Франції: Макрон під час візиту до Китаю проситиме Сі Цзіньпіна вплинути на Путіна
МЗС Франції: Макрон під час візиту до Китаю проситиме Сі Цзіньпіна вплинути на Путіна
CNN: Трамп зібрав нетрадиційну команду для переговорів щодо війни в Україні
CNN: Трамп зібрав нетрадиційну команду для переговорів щодо війни в Україні
Президент Польщі вважає, що з РФ неможливо досягти жодних угод
Президент Польщі вважає, що з РФ неможливо досягти жодних угод
Як мирний план США щодо війни в Україні допомогає Китаю: пояснення Bloomberg
Як мирний план США щодо війни в Україні допомогає Китаю: пояснення Bloomberg
Макрон прокоментував корупційний скандал в Україні та пояснив, чому в РФ такого не станеться
Макрон прокоментував корупційний скандал в Україні та пояснив, чому в РФ такого не станеться
Білий дім оптимістично оцінює доопрацьований мирний план для України
Білий дім оптимістично оцінює доопрацьований мирний план для України

Новини

«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua