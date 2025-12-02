Президент Польщі вважає, що з РФ неможливо досягти жодних угод

Навроцький: З москалями ні в XIX столітті, ні у XX столітті, ні у XXI столітті немає жодних угод

Президент Польщі Кароль Навроцький зазначив, що історичний досвід має бути уроком для всього польського народу

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що у відносинах із Росією неможливо досягти жодних угод. Цю заяву він зробив під час урочистостей з нагоди Дня курсанта, приурочених до 195-ї річниці початку Листопадового повстання. Відео з його промовою опублікував у соцмережі X голова канцелярії польського президента Збігнев Богуцький, передає «Главком».

На думку Навроцького, історичний досвід має бути уроком для сучасної Польщі та всього польського народу.

«З москалями ні в XIX столітті, ні у XX столітті, ні у XXI столітті немає жодних угод. Там є лише брехня, прагнення відібрати життя і бажання знищити. Це урок, який ми всі повинні засвоїти, глибоко вірячи в польських підпоручників, офіцерів і генералів», – підкреслив президент Навроцький.

Варто зазначити, що Листопадове повстання, яке відбулося у 1830–1831 роках, було національно-визвольною боротьбою поляків і литовців, спрямованою проти Російської імперії, а його головною метою було відновлення незалежної польської держави.

Нагадаємо, Польща перевела свої сили ППО в режим повної бойової готовності після того, як 28 листопада російські винищувачі МіГ-31 вирушили на захід. Хоча вони не покинули повітряний простір Росії, польська армія підвищила рівень готовності своїх оборонних систем, включаючи Patriot.

Повідомляється, що ці літаки здатні розвивати швидкість до 3000 км/год, що дозволяє їм дістатися польського повітряного простору менш ніж за 15 хвилин. Крім того, МіГ-31 оснащені гіперзвуковими ракетами «Кинджал», що робить їх особливо небезпечними для НАТО, яке уважно стежить за їхніми польотами.

Як відомо, до кінця 2025 року Польща спрямує $100 млн на закупівлю американської зброї для України в межах програми Purl.