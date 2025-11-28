Польща збільшила вартість дозволів на роботу для іноземців. Що треба знати українцям

Раніше дозвіл на роботу для іноземців у Польщі коштував zł100

Уряд Польщі також підвищив окремі тарифи, які стягують під час подання заяви на видачу стандартного дозволу на роботу

З першого грудня в Польщі збільшиться розмір адміністративних зборів щодо наданням дозволу на роботу для іноземних громадян. Це також торкнеться і українців, які перебувають та працюють у Польщі. Про це йдеться на сайті польського уряду, повідомляє «Главком».

Згідно з постановою міністра сімʼї, праці та соціальної політики від 20 листопада, вартість дозволів на роботу для іноземців зросте до zł400. За курсом Національного банку України ця сума дорівнює 4600 тис. грн. Раніше дозвіл коштував zł100.

Крім цього, відомо про зміну вартості зборів, які стягують із мешканців Польщі під час подання заяви на видачу стандартного дозволу на роботу.

Оновленні тарифи на збори в Польщі:

zł200 ($55) – за подання заяви на дозвіл на роботу строком до трьох місяців;

zł400 ($109) – якщо дозвіл оформляється на період понад три місяці;

zł800 ($218,5) – у разі відрядження працівника-іноземця до Польщі;

zł100 ($27) – за сезонний дозвіл на роботу.

Однак ці нововведення не стосують справ про легалізацію роботи, якщо вони були відкриті до 1 грудня 2025 року та зараз ще не завершені. Також повідомляється, що в листопаді Сенат Польщі ухвалив поправки до закону щодо заяв на отримання дозволів на проживання, які тепер будуть здійснюватися онлайн. Було заявлено, що у 2026 році українці, які мають статус тимчасового захисту (PESEL UKR), зможуть оформити трирічний дозвіл на проживання – картку CUKR.

Нагадаємо, що в Польщі українські біженці зможуть перейти на тимчасове перебування. Ухвалений закон щодо умов перебування громадян України в Польщі чекає на підпис президента. Нові положення запроваджують можливість зміни статусу з тимчасового захисту, який отримували біженці від війни, на тимчасове перебування.

Також повідомлялося, що у Польщі, яка стала головним притулком для мільйонів українців, зафіксовано помітне зростання злочинів та проявів ненависті проти біженців. Ця тривожна тенденція підриває солідарність, яка панувала в перші місяці повномасштабного вторгнення, та ускладнює інтеграцію українців у польське суспільство.

Зокрема йдеться про випадки побиття та словесних образ на вулицях, дискримінація на роботі та в побуті, ускладнення в пошуку житла та працевлаштуванні, а також випадки відмови в обслуговуванні.