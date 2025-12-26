Українка подасть скаргу на британський коледж, де її змушували вчити російську мову

19-річна українка подає скаргу на британський коледж через відсутність підтримки та пропозиції вчити російську

У Великій Британії українська біженка покинула коледж через пропозиції вивчати російську мову. 19-річна українка Катерина Ендеберія, яка виїхала до Британії після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, опинилася в центрі мовного скандалу в освітньому закладі міста Сток-он-Трент. Як повідомляє «Главком» із посиланням на газету The Guardian, дівчина вирішила покинути коледж через тиск з боку педагогів.

Катерина навчалася в City of Stoke-on-Trent Sixth Form College (SFC), де вивчала економіку, політику та статистику. Коли у дівчини виникли труднощі з опануванням складних предметів англійською мовою, викладачі, замість надання додаткової підтримки, почали наполегливо пропонувати їй змінити профіль і почати вивчати російську мову.

Для Катерини, чий батько зараз служить у лавах ЗСУ, така пропозиція виявилася неприйнятною та образливою. «Замість того, щоб виявити співчуття чи допомогти, вони продовжували наполягати, щоб я змінила тему. Ніхто не намагався зрозуміти, наскільки болючим був цей досвід для мене», – поділилася дівчина.

Окрім мовного питання, українка поскаржилася на відчуття ізоляції та цькування (булінг) через її акцент. Вона стверджує, що коледж мав надати їй статус студентки, яка потребує додаткової допомоги, але цього не було зроблено.

Тепер Катерина змушена готуватися до іспитів A-level самостійно вдома, використовуючи записи друзів. Реєстрація на іспити як приватного кандидата обійдеться їй у 1 400 фунтів стерлінгів (понад 70 тис. грн), які вона планує здати у 2026 році.

Адміністрація закладу у Сток-он-Тренті заявила, що вони «глибоко піклуються про студентів» і докладають зусиль для вирішення скарг згідно з регламентом. Проте коментувати конкретний випадок Катерини відмовилися, посилаючись на конфіденційність. Катерина Ендеберія не збирається залишати справу просто так і готує офіційну скаргу до Ofsted (британської інспекції з питань освіти), щоб привернути увагу до ставлення до українських студентів.

