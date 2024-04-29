Росіяни заохочують білоруську молодь розробляти безпілотники

На форумі, який росіяни проводять для білоруської молоді, були помічені представники ПВК «Вагнер»

У Білорусі розпочався молодіжний форум з розробки БпЛА, на якому росіяни намагаються залучити молодих білорусів до розробки й виробництва дронів для своїх збройних сил. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Міжнародний молодіжний форум з розробки БпЛА, який курують росіяни, проходить у Білоруському державному технічному університеті.

На форумі були помічені представники терористичної організації ПВК «Вагнер». Задачею форуму є максимально залучити молодих білорусів до розробки й виробництва БпЛА для ЗС РФ», – пише ЦНС.

Зазначається, що кураторами форуму є держсекретар «союзної держави» Дмитро Мезенцев й посол РФ Борис Гризлов.

Також до Мінська приїхала представницька делегація від Казанського технічного дослідницького університету, яка займається розробленням бойових БпЛА у РФ.

Саме до університету в Казані очікують постачання наукових кадрів для роботи на російський ОПК.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України з першого вересня 2024 року в усіх школах буде запроваджено новий предмет – курс з управління БпЛА. До першого вересня навички управління дронами будуть відбуватися у спеціалізованих гуртках.

До слова, Всебілоруські народні збори затвердили оновлену концепцію нацбезпеки та воєнну доктрину. Зокрема, декларація дозволяє надавати військову допомогу дружнім державам на підставі двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів «для участі у відповідній діяльності з підтримання міжнародного миру та безпеки».