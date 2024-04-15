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Росіяни вдарили ракетою по центру Слов’янська, пошкоджені багатоповерхівки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Росіяни вдарили ракетою по центру Слов’янська, пошкоджені багатоповерхівки
Наслідок обстрілу Слов’янська
фото Слов'янська міська війсьова адміністрація

Приблизно о 7-ій ранку Слов’янськ обстріляли росіяни 

Зранку ворожа ракета влучила у центральну частину Слов’янська на Донеччині, пошкоджені багатоповерхівки. Про це повідомила Слов’янська міська військова адміністрація з посиланням на начальника МВА Вадима Ляха.

«Недобрий ранок сьогодні у Слов’янську. Приблизно о 7-ій ранку місто обстріляли, ракета влучила у центральну частину міста – на вулицю Поштову. Тримаємось, ми разом. Бережіть себе», – сказав Лях в опублікованому відеозверненні.

Зазначено, що у результаті цього обстрілу пошкоджені багатоповерхівки, і, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Як повідомлялося, унаслідок ворожого обстрілу Василівського району на Запоріжжі загинула одна жінка. Чоловіка поранено під час артобстрілу росіянами Гуляйполя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Також у ніч на 15 квітня російські окупанти атакували балістикою Дніпропетровську область.

«Вибух пролунав в Дніпровському районі. Ворог вгатив по інфраструктурному обʼєкту. Люди цілі. Наслідки уточнюються», – повідомив  Лисак.

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Триває 782-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Теги: війна росіяни ракета місто Слов’янськ

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