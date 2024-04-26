Білорусь схвалила декларацію, яка допоможе офіційно воювати проти України

Як зазначено в документі, Білорусь розглядає залучення у міжнародний збройний конфлікт

Білорусь готова надати будь-яку допомогу, включно з військовою, країні-члену Організації договору про колективну безпеку в разі агресії проти неї

Всебілоруські народні збори затвердили оновлену концепцію нацбезпеки та воєнну доктрину. Зокрема, декларація дозволяє надавати військову допомогу дружнім державам на підставі двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів «для участі у відповідній діяльності з підтримання міжнародного миру та безпеки». Про це йдеться в рішенні Всебілоруських народних зборів.

Як зазначено в доктрині, Білорусь розглядає будь-які дії із застосуванням військової сили, спрямовані проти учасників Союзної держави, як зазіхання загалом і «буде вживати відповідні заходи у відповідь із використанням усіх сил і засобів, що перебувають у її розпорядженні».

Зокрема, Білорусь готова надати будь-яку допомогу, включно з військовою, країні-члену Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) в разі агресії проти неї.

В документі йдеться про те, що «колективний Захід» спровокував «військовий конфлікт» в Україні і створив на найближчу перспективу осередок напруженості біля кордонів Білорусі.

«Подальша його підтримка, перешкоджання мирному врегулюванню створюють передумови для його ескалації та поетапного розширення числа учасників за рахунок Польщі та інших країн НАТО. Ці тенденції підвищують ймовірність залучення Республіки Білорусь у міжнародний збройний конфлікт», – зазначено в доктрині.

Нагадаємо, Всебілоруські народні збори затвердили оновлену концепцію нацбезпеки та воєнну доктрину. Міністр оборони Віктор Хрєнін пояснив, що у воєнній доктрині вказано «джерела загроз для Білорусі», і серед можливих варіантів додано «розв’язання внутрішнього конфлікту руками псевдобілоруських екстремістських організацій на зразок полку Калиновського».

Як повідомлялося, Білорусь готує нову воєнну доктрину і планує відмовитися від заборони на розміщення ядерної зброї на території країни. Зазначається, що нова військова доктрина передбачатиме тиск на західні країни в інтересах Росії.