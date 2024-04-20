Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Офіцер 3-ї штурмової бригади оцінив ризик масштабного прориву на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Офіцер 3-ї штурмової бригади оцінив ризик масштабного прориву на фронті
Наразі високої ймовірності масштабного обвалу фронту немає, вважає Жорін
фото з відкритих джерел

Росіяни можуть «протиснути» окремі ділянки у випадку накопичення відповідної кількості сил та засобів

Останнім часом в інфопросторі з'являються не дуже оптимістичні новини. Попри це наразі високої ймовірності масштабного обвалу фронту немає. Про це написав майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади.

«Зараз часто використовують таке формулювання (обвал фронту, – ред.), хоч воно і не зовсім коректне. Ну звісно, якщо ми всі розслабимось і заб'ємо – то може бути, але при адекватному розкладі навряд», – запевняє військовий.

Він визнає, що росіяни можуть «протиснути» окремі ділянки у випадку накопичення відповідної кількості сил та засобів: «Ми це вже бачили: окупанти вміють вперто тиснути там, де визначають для себе пріоритети. На таких ділянках вони не шкодують жодних ресурсів, і десятки тисяч загиблих це теж не привід зупинитись».

«Саме за рахунок такого «підходу» вони можуть мати успіх. І будуть таку тактику використовувати далі – не лише на Сході, наприклад, а й на інших напрямках, в тому числі на кордоні», – підсумував Жорін.

Нагадаємо, що кілька країн НАТО взяли на себе зобов'язання поставити Україні більше систем протиповітряної оборони (ППО), які будуть оголошені найближчим часом. 

До слова, Палата представників у суботу голосуватиме за законопроєкти про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України. Про це повідомив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон.

Теги: війна росіяни окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився щодо війни в Україні
Туск заявив, що ситуація на фронті в Україні критична
Вчора, 04:08
На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції ЗСУ
Генштаб повідомив, на якому напрямку фронту окупанти не здійснювали наступальних дій
Вчора, 07:37
Позиційні бої відбулися на південний захід від Сватового поблизу Твердохлібового
ISW повідомив, на якому напрямку тривали позиційні бої, але лінія фронту не змінилася
Сьогодні, 05:02

Події в Україні

ЗСУ втратили п'ять танків Abrams за два місяці: NYT назвала причину
ЗСУ втратили п'ять танків Abrams за два місяці: NYT назвала причину
Майор запасу ЗСУ заявив, що новий нступ росіян уже розпочався
Майор запасу ЗСУ заявив, що новий нступ росіян уже розпочався
Напад на працівника ТЦК в Чернівецькій області: в мережі з’явилося відео
Напад на працівника ТЦК в Чернівецькій області: в мережі з’явилося відео
В Україні стався землетрус: де був епіцентр
В Україні стався землетрус: де був епіцентр
Офіцер 3-ї штурмової бригади оцінив ризик масштабного прориву на фронті
Офіцер 3-ї штурмової бригади оцінив ризик масштабного прориву на фронті
На Буковині працівнику ТЦК довелося стріляти, щоб захиститися від розлючених людей
На Буковині працівнику ТЦК довелося стріляти, щоб захиститися від розлючених людей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Герой України Резнікович пояснив чому він втік з України
22K
Поліцейського на Вінниччині вбили військові? 28-ма бригада прокоментувала чутки
18K
Залужний отримав погодження від Британії щодо призначення на посаду посла
12K
Атака на військову базу Іраку: США та Ізраїль заявили про непричетність до удару
9038
Одесит, що втратив дружину і сина через війну, зустрівся зі спікером Конгресу США
8978
Зухвале убивство поліцейського. Триває розшук підозрюваних (оновлено)

Новини

Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
Сьогодні, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
Вчора, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
Вчора, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
Вчора, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
Вчора, 11:58
Уряд має терміново втрутитися в питання боргів на енергоринку – Енергоспівтовариство
Вчора, 11:35

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua