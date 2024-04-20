Офіцер 3-ї штурмової бригади оцінив ризик масштабного прориву на фронті

Росіяни можуть «протиснути» окремі ділянки у випадку накопичення відповідної кількості сил та засобів

Останнім часом в інфопросторі з'являються не дуже оптимістичні новини. Попри це наразі високої ймовірності масштабного обвалу фронту немає. Про це написав майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади.

«Зараз часто використовують таке формулювання (обвал фронту, – ред.), хоч воно і не зовсім коректне. Ну звісно, якщо ми всі розслабимось і заб'ємо – то може бути, але при адекватному розкладі навряд», – запевняє військовий.

Він визнає, що росіяни можуть «протиснути» окремі ділянки у випадку накопичення відповідної кількості сил та засобів: «Ми це вже бачили: окупанти вміють вперто тиснути там, де визначають для себе пріоритети. На таких ділянках вони не шкодують жодних ресурсів, і десятки тисяч загиблих це теж не привід зупинитись».

«Саме за рахунок такого «підходу» вони можуть мати успіх. І будуть таку тактику використовувати далі – не лише на Сході, наприклад, а й на інших напрямках, в тому числі на кордоні», – підсумував Жорін.

Нагадаємо, що кілька країн НАТО взяли на себе зобов'язання поставити Україні більше систем протиповітряної оборони (ППО), які будуть оголошені найближчим часом.

До слова, Палата представників у суботу голосуватиме за законопроєкти про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України. Про це повідомив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон.