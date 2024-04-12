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У Мінспорту РФ влаштували істерику через МОК, який «хоче кинути Росії кістку»

Христина Жиренко
glavcom.ua
У Мінспорту РФ влаштували істерику через МОК, який «хоче кинути Росії кістку»
Російський спортивний чиновник розкритикував очільника МОК Томаса Баха

Заступник міністра спорту Байсултанов: Незрозуміле створення під назвою Бах намагається кинути нам кістку

Заступник міністра спорту РФ Одес Байсултанов заявив, що настав час росіянам перестати боятися Міжнародного олімпійського комітету і переключитися на «Ігри дружби», які стануть більш статусними змаганнями, ніж Олімпійські ігри. Також вже традиційно російський спортивний чиновник розкритикував і очільника МОК Томаса Баха.

«Не хочу згадувати інші країни, де є певна напруга, та їх спортсмени потрапляють на Олімпіаду. А це незрозуміле створення під назвою Бах намагається кинути нам кістку. Та хто він такий? Ми його і створили, якщо ви пам'ятаєте історію, з нашою допомогою він зайшов і став керівником олімпійського руху. Давайте об'єднаємося навколо «Ігор дружби», щоб у таких, як Бах, і решта була мрія потрапити на «Ігри дружби». І ми вже вирішуватимемо, пустити його чи ні. Як можна виступати без прапора та гімну? Без ідентифікації зі своєю країною? Потрібно перестати боятися. У нас країна велика, всі кліматичні зони, ми можемо зробити будь-що», – істерично заявив Байсултанов.

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Спортсменам з російським паспортом дозволено брати в них участь лише у нейтральному статусі.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: спорт росіяни олімпійські ігри Міжнародний олімпійський комітет Томас Бах Олімпіада

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