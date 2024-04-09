Атака на Одещину: Повітряні сили повідомили про пошкодження

Сили ППО знищили один безпілотник над Одещиною

У ніч на 9 квітня російські загарбники спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу Shahed-131/136 по південних регіонах. сили протиповітряної оборони знищили один безпілотник над Одещиною. Через падіння уламків збитого дрона в Одеському районі пошкоджено приватний двір, обірвало лінію електропередач. Люди не травмувались. Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня.

«Цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу Shahed-131/136 по південних регіонах. Під прицілом ворога була критична інфраструктура», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уночі сили ППО знищили усі 20 дронів у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Львівської областей, повідомили у Повітряних силах.

20 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 ворог запустив із мису Чауда в Криму та Приморсько-Ахтарська.

До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Триває 776-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено.