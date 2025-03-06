Без світла понад 10 тис. жителів. Росія атакувала Одещину безпілотниками

Внаслідок атаки постраждало двоє людей, один з яких госпіталізований

Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, приміщення СТО та щонайменше 15 автомобілів

Росіяни вночі знову масовано атакували Одеський район ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову ОВА Олега Кіпера.

Так, під ударом була цивільна та енергетична інфраструктура міста Південного. Внаслідок атаки постраждало двоє людей, один з яких госпіталізований.

Зруйновано приватний двоповерховий будинок та пошкоджено скління адміністративної будівлі. Також є ураження енергетичного об'єкта. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

фото: Одеська обласна прокуратура

У прокуратурі заявили, що вже за процесуального керівництва розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

фото: Одеська обласна прокуратура

Відомо, що пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, приміщення СТО та щонайменше 15 автомобілів. Через атаку ворога без електропостачання залишилось понад 10 тис. місцевих жителів.

Нагадаємо, у ніч проти 6 березня російські терористи атакували дронами місто Суми. Внаслідок ворожого удару загинула людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

За його словами, ворожий дрон влучив у складське приміщення. Там зайнялась пожежа. На місце події негайно вирушили вогнеборці та медики. Згодом він повідомив, що через російську атаку одна людина загинула.

До слова, у Кривому Розі триває пошуково-рятувальна операція. Росіяни поліцили ракетами по цивільній інфраструктурі міста. Російська ракета влучила у готель. Будівля зруйнована.

Відомо про 28 поранених у Кривому Розі. Серед них – одна дитина. З них 20 перебувають у важкому стані.

Також у ніч проти 6 березня російські війська завдали удару по Салтівському районі міста Харків.