Карта бойових дій в Україні станом на 21 березня 2025 року

Протягом минулої доби ворог здійснив 51 наступальну дію на Покровському напрямку

Російські загарбники завдали одного ракетного удару із використанням однієї ракети та 57 авіаційних ударів, застосувавши 84 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 973 дронів-камікадзе та здійснили понад 4500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 156 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог був також активний на Торецькому напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік населених пунктів Кіндрашівка, Мала Шапківка, Глибоке та Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку

Шість атак ворога відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Піщаного, Іванівки, Кругляківки, Загризового, а також у напрямках Петропавлівки.

На Краматорському напрямку

Наші захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед у районах Міньківки, Ступочок та в напрямку Олександро-Шультиного.

На Лиманському напрямку

Сімнадцять атак загарбників зупинили українські воїни у напрямках Нового, Новомихайлівки та поблизу Ямполівки, Копанок, Надії на Лиманському напрямку. П’ять боєзіткнень тривають до цього часу.

На Торецькому напрямку

Окупанти протягом минулої доби 24 рази штурмували позиції наших оборонців поблизу Дачного, Дружби та Торецька. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили 22 штурми, два боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку

Протягом минулої доби ворог здійснив 51 наступальну дію. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Зелене Поле, Тарасівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Преображенка та Андріївка, а також у напрямках Муравки та Котлярівки. Дотепер тривають шість боєзіткнень.

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи відбили 12 атак у напрямку Шевченка та в районах Вільного Поля, Костянтинополя і Розливу. Дотепер точиться три боєзіткнення.

На Курському напрямку

Українські захисники відбивають сім атак загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 16 боєзіткнень. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані бомби по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 278 артилерійських обстрілів, зокрема чотири із реактивної системи залпового вогню.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаударів в районах Бургунки та Вірівки.

Нагадаємо, триває 1122-й день повномасштабної війни в Україні.