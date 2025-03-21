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Карта бойових дій в Україні станом на 21 березня 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Карта бойових дій в Україні станом на 21 березня 2025 року
Ситуація на фронті 21 березня
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби ворог здійснив 51 наступальну дію на Покровському напрямку

Російські загарбники завдали одного ракетного удару із використанням однієї ракети та 57 авіаційних ударів, застосувавши 84 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 973 дронів-камікадзе та здійснили понад 4500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 156 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог був також активний на Торецькому напрямку.

На Харківському напрямку 

Ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік населених пунктів Кіндрашівка, Мала Шапківка, Глибоке та Вовчанськ.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 березня 2025 року фото 1

На Куп'янському напрямку

Шість атак ворога відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Піщаного, Іванівки, Кругляківки, Загризового, а також у напрямках Петропавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 березня 2025 року фото 2

На Краматорському напрямку

Наші захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед у районах Міньківки, Ступочок та в напрямку Олександро-Шультиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 березня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Сімнадцять атак загарбників зупинили українські воїни у напрямках Нового, Новомихайлівки та поблизу Ямполівки, Копанок, Надії на Лиманському напрямку. П’ять боєзіткнень тривають до цього часу.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 березня 2025 року фото 4

На Торецькому напрямку

Окупанти протягом минулої доби 24 рази штурмували позиції наших оборонців поблизу Дачного, Дружби та Торецька. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили 22 штурми, два боєзіткнення досі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 березня 2025 року фото 5

На Покровському напрямку

Протягом минулої доби ворог здійснив 51 наступальну дію. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Зелене Поле, Тарасівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Преображенка та Андріївка, а також у напрямках Муравки та Котлярівки. Дотепер тривають шість боєзіткнень.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 березня 2025 року фото 6

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи відбили 12 атак у напрямку Шевченка та в районах Вільного Поля, Костянтинополя і Розливу. Дотепер точиться три боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 березня 2025 року фото 7

На Курському напрямку

Українські захисники відбивають сім атак загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 16 боєзіткнень. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані бомби по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 278 артилерійських обстрілів, зокрема чотири із реактивної системи залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 березня 2025 року фото 8

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаударів в районах Бургунки та Вірівки.

Нагадаємо, триває 1122-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб ворог Покровськ війна росіяни наступ штурм

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