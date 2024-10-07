СБУ відкрила кримінальне провадження проти режисерки фільму «Росіяни на війні»

Трофимова проживає в Канаді і зняла фільм про окупантів за кошти платників податків Канади

Служба безпеки розпочала досудове розслідування у справі виправдовування та визнання правомірною російської агресії

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження у справі режисерки фільму «Росіяни на війні» Анастасії Трофимової. Про це повідомив народний депутат та голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Як зазначив парламентар, Трофимова разом із російськими військами незаконно перетинала державний кордон України, вела зйомки та випустила фільм, у якому російських окупантів «подають із людським обличчям».

Варто зазначити, що Трофимова проживає в Канаді і зняла матеріал за кошти платників податків Канади.

«Минулого тижня парламентський комітет Канади з питань нацбезпеки визнав, що держава не може фінансувати такі фільми, а також обговорили загрози, які несе російська дезінформація. Вдячний за реакцію, але хочеться досягти жорсткішого покарання за порушення українського Закону. І саме Україна має першою порушити справу Трофимової», – каже він.

Так, за зверненням нардепа, Служба безпеки розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування та визнання правомірною російської агресії).

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій України внесло до «чорного списку» експрацівницю пропагандистського каналу «Russia Today», режисерку фільму «Росіяни на війні» Анастасію Трофімову.

Раніше під стінами найбільшого залу Міжнародного кінофестивалю (TIFF) Lightbox у Торонто пройшли проукраїнські протести. Причиною стало рішення показати фільм російської режисерки Анастасії Трофімової «Росіяни на війні», який викликав обурення в українській та міжнародній спільноті.

До слова, канадська некомерційна благодійна організація TVO вирішила припинити підтримку та трансляцію документального фільму «Росіяни на війні» російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової.