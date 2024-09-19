Показ фільму «Росіяни на війні» у Торонто спричинив масштабні проукраїнські протести

Фільм «Росіяни на війні» показали у Торонто

Вчора, 18 вересня, під стінами найбільшого залу Міжнародного кінофестивалю (TIFF) Lightbox у Торонто пройшли проукраїнські протести. Причиною стало рішення показати фільм російської режисерки Анастасії Трофімової «Росіяни на війні», який викликав обурення в українській та міжнародній спільноті. Про це повідомила українська кінопродюсерка Анна Паленчук у своєму Instagram.

«Режисерка вийшла після фінальних титрів, під оплески зали. Анастасія дала стендап імені себе розказуючи, як вона почала знімати без жодних погоджень із командуванням. Канадці сміялись і аплодували», – пише Паленчук.

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Спочатку стрічку планували показати в межах Торонто Міжнародного кінофестивалю, але після заяви України про те, що фільм є російською пропагандою, його було знято з програми. Однак організатори вирішили провести показ після завершення фестивалю, що викликало нову хвилю протестів.

Як повідомила українська кінопродюсерка Анна Паленчук, зала була напівпорожньою, оскільки квитки масово викупила українська громада. Під час показу протестувальники з українськими прапорами вигукували «Ганьба кінофестивалю в Торонто».

«В мене було таке відчуття, що всі, хто на сцені просто хайпують на війні. А канадці, як діти, все сприймають як чисту монету», – написала кінорежисерка Паленчу

Після показу режисерка Трофімова виступила перед глядачами, не згадавши ані Україну, ані воєнні злочини Росії, що викликало додаткову критику з боку української спільноти.

Раніше фільм Трофімової був показаний на Венеційському кінофестивалі, де також отримав різку критику з боку України. Міністерство закордонних справ України засудило показ, наголосивши на його пропагандистському характері, та закликало до скасування показу в Торонто.

Нагадаємо, Кінофестиваль у Торонто таки презентуватиме фільм «Росіяни на війні»: названа дата.