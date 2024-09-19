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Показ фільму «Росіяни на війні» у Торонто спричинив масштабні проукраїнські протести

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Показ фільму «Росіяни на війні» у Торонто спричинив масштабні проукраїнські протести
Під стінами найбільшого залу Міжнародного кінофестивалю (TIFF) Lightbox відбулися проукраїнські протести
фото з відкритих джерел

Фільм  «Росіяни на війні» показали у Торонто

Вчора, 18 вересня, під стінами найбільшого залу Міжнародного кінофестивалю (TIFF) Lightbox у Торонто пройшли проукраїнські протести. Причиною стало рішення показати фільм російської режисерки Анастасії Трофімової «Росіяни на війні», який викликав обурення в українській та міжнародній спільноті. Про це повідомила українська кінопродюсерка Анна Паленчук у своєму Instagram.

«Режисерка вийшла після фінальних титрів, під оплески зали. Анастасія дала стендап імені себе розказуючи, як вона почала знімати без жодних погоджень із командуванням. Канадці сміялись і аплодували», – пише Паленчук.

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Публикация от Anna Palenchuk (@anna_palenchuk)

Спочатку стрічку планували показати в межах Торонто Міжнародного кінофестивалю, але після заяви України про те, що фільм є російською пропагандою, його було знято з програми. Однак організатори вирішили провести показ після завершення фестивалю, що викликало нову хвилю протестів.

Показ фільму «Росіяни на війні» у Торонто спричинив масштабні проукраїнські протести фото 1

Як повідомила українська кінопродюсерка Анна Паленчук, зала була напівпорожньою, оскільки квитки масово викупила українська громада. Під час показу протестувальники з українськими прапорами вигукували «Ганьба кінофестивалю в Торонто».

«В мене було таке відчуття, що всі, хто на сцені просто хайпують на війні. А канадці, як діти, все сприймають як чисту монету», – написала кінорежисерка Паленчу

Після показу режисерка Трофімова виступила перед глядачами, не згадавши ані Україну, ані воєнні злочини Росії, що викликало додаткову критику з боку української спільноти.

Раніше фільм Трофімової був показаний на Венеційському кінофестивалі, де також отримав різку критику з боку України. Міністерство закордонних справ України засудило показ, наголосивши на його пропагандистському характері, та закликало до скасування показу в Торонто.

Нагадаємо, Кінофестиваль у Торонто таки презентуватиме фільм «Росіяни на війні»: названа дата.

Теги: росіяни фільм українці Торонто

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