Командування відводить бійців ЗСУ з однієї з ділянок фронту на Донеччині

Наєв: Найважливіше для командування – зберегти життя і здоров’я особового складу

Українське командування ухвалило рішення відвести бійців ЗСУ з невигідних позицій на одній із ділянок фронту в Донецькій області з метою збереження життя військовим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

«Найважливіше для командування – зберегти життя і здоров’я особового складу. Тому на одній із ділянок фронту ухвалено рішення щодо відведення сил та засобів з невигідних позицій. Це дало можливість не лише зберегти бійців, а й покращити нашу оборону. Ворог несе втрати, і ми маємо змогу діяти ефективніше», – йдеться у повідомленні.

Наєв додав, що за останній місяць, завдяки спільній роботі розвідників, операторів дронів, артилеристів, мінометників, танкістів та піхоти, вдалося знищити понад 30 одиниць ворожої бронетехніки й понад 2 тис. окупантів.

«Це відчутно зменшило кількість ворожих атак на нашому напрямку», – зазначив генерал-лейтенант.

Як повідомлялося, російські війська посилюють натиск на Сили оборони України в Торецьку у Донецькій області. Зазначається, що у Торецьку ситуація залишається нестабільною, лінія бойового зіткнення постійно змінюється. Росіяни здійснили ротацію та ввели нові підрозділи, зокрема 150-ту мотострілецьку дивізію.

Також повідомлялося, що окупанти намагаються пробратися у Басівку між Журавкою і Новеньким на Сумщині. Здебільшого вони використовують для цього піхоту, але тепер і квадроцикли. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.