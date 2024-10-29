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Путін визнав, що західні санкції руйнують економіку Росії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Путін визнав, що західні санкції руйнують економіку Росії
Росіян готують до того, що ситуація з економікою буде погіршуватися
фото з відкритих джерел

Путін, описуючи ситуацію в російській економіці, заявив про «складнощі та дисбаланси», спричинені західними санкціями

Російський диктатор Володимир Путін визнав, що санкції спричиняють проблеми економіці РФ. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

«На нараді з урядовцями та представниками кремлівської адміністрації Путін, описуючи ситуацію в російській економіці, заявив про «складнощі та дисбаланси», спричинені західними санкціями. При цьому він запевнив, що «в цих непростих умовах» Росія нібито нарощує економічний потенціал. Також Путін навів деякі цифри з офіційної економічної статистики, які дуже відрізняються від реального стану речей», – зазначає ЦПД.

Зазначається, що подібними заявами Путін намагається перекласти відповідальність за проблеми в економіці на західні країни, які наклали на Росію санкції.

«Влада РФ втрачає контроль над ситуацією та змушена змінювати риторику – замість брехні про «непрацюючі» санкції з’являються обережні заяви про їхню шкоду для економіки. Таким чином росіян готують до того, що ситуація буде погіршуватися», – йдеться у заяві ЦПД.

Нагадаємо, зростання економіки Росії під час війни досягло свого піку. Наступного року аналітики прогнозують державі-агресорці різкий обвал економічних показників, попри активне військове виробництво, пише видання Bloomberg.

До слова, Велика Британія запровадила санкції проти кількох російських агентств та високопосадовців через їхні спроби дестабілізувати ситуацію в Україні. 

Також Сполучені Штати попросили союзників із «Великої сімки» розглянути питання про санкції щодо російських паладію та титану. Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнане джерело.

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Теги: санкції росія росіяни економіка путін путінський режим Центр протидії дезінформації

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