Влада Москви планує відправляти на фронт будівельників

У Москві пропонують будівельним компаніям міняти призовників на підряди від мерії

З мерії будівельникам приходять «доручення» із зазначенням до кінця серпня надати щонайменше 30 добровольців

Влада Москви запропонувала забудовникам обмінювати співробітників-добровольців для відправлення на фронт на підряди від мерії. Про це повідомляє «Верстка».

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Повідомляється як мінімум про дві будівельні компанії, яким доручено знайти у своїй структурі кілька десятків добровольців, з якими надалі буде підписано контракт на військову службу, після чого вони поїдуть воювати в Україну.

З мерії будівельникам приходять «доручення» із зазначенням до кінця серпня надати щонайменше 30 добровольців. Такі завдання поставлені перед більшістю будівельних компаній столиці.

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Джерело видання відзначило, що фактично це угода: будівельні фірми надають своїх працівників, а натомість отримують від мерії підряди. Причому йдеться саме про добровольців, які вирушать на фронт як військовослужбовці.

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