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Влада Москви планує відправляти на фронт будівельників

Діана Гасюк
glavcom.ua
Влада Москви планує відправляти на фронт будівельників
У Москві пропонують будівельним компаніям міняти призовників на підряди від мерії
фото з відкритих джерел

З мерії будівельникам приходять «доручення» із зазначенням до кінця серпня надати щонайменше 30 добровольців

Влада Москви запропонувала забудовникам обмінювати співробітників-добровольців для відправлення на фронт на підряди від мерії. Про це повідомляє «Верстка».

Повідомляється як мінімум про дві будівельні компанії, яким доручено знайти у своїй структурі кілька десятків добровольців, з якими надалі буде підписано контракт на військову службу, після чого вони поїдуть воювати в Україну.

З мерії будівельникам приходять «доручення» із зазначенням до кінця серпня надати щонайменше 30 добровольців. Такі завдання поставлені перед більшістю будівельних компаній столиці.

Джерело видання відзначило, що фактично це угода: будівельні фірми надають своїх працівників, а натомість отримують від мерії підряди. Причому йдеться саме про добровольців, які вирушать на фронт як військовослужбовці.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники розмістили близько 180 тис. своїх бойовиків у зоні відповідальності східного угруповання військ ЗСУ. Про це повідомив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Також окупанти підвели два десантно-штурмові полки на Бахмутському напрямку й підтягують резерви на півдні. 

До слова, партизанський рух «Атеш» виявив ешелон із одними з найсучасніших російських танків

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Теги: окупанти війна фронт росіяни

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