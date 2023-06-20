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Макрон публічно оголосив про розгортання в Україні комплексу SAMP/T

Діана Гасюк
glavcom.ua
Макрон публічно оголосив про розгортання в Україні комплексу SAMP/T
Система ППО SAMP/T
фото з відкритих джерел

Це перше офіційне підтвердження прибуття SAMP/T в Україну після того, як про це неодноразово писали ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок оголосив, що в Україні вже розгорнута система протиракетної оборони SAMP/T франко-італійського виробництва. Про це пише Rai News, з посиланням на заяву Макрона на Паризькому авіасалоні.

«Я радий, що можу оголосити разом із моєю італійською колегою Джорджею Мелоні, що франко-італійський ЗРК SAMP/T тепер розгорнутий і функціонує в Україні, де він захищає ключові об'єкти і життя людей», – сказав глава французької держави.

SAMP/T  – протиракетна система оборони, призначена для захисту поля бою і важливих об'єктів, як-от аеропортів і морських портів, від крилатих ракет, пілотованих і безпілотних літальних апаратів і тактичних балістичних ракет.

Ця система може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 кілометрів на висоті до 25 кілометрів. Також цей ЗРК здатний боротися з балістичними ракетами на відстані до 25 кілометрів.

Його було розроблено європейським консорціумом Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). SAMP/T перебуває на озброєнні Італії, Франції та Сінгапуру.

За оцінкою експертів, наявність таких систем на полі бою буде великою перевагою для ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала перший із обіцяних Італією і Францією зенітно-ракетний комплекс дальньої дії SAMP/T.

 

Теги: Україна Франція ЗСУ

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