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Санкції проти Georgian Airways: МЗС Грузії викликало голову посольства України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Санкції проти Georgian Airways: МЗС Грузії викликало голову посольства України
Візит українського дипломата до грузинського МЗС тривав близько пів години
фото з відкритих джерел

Олександр Шульга не давав коментарів ЗМІ

У відповідь на санкції проти авіакомпанії Georgian Airways, до міністерства закордонних справ Грузії викликали тимчасово повіреного у справах України Олександра Шульгу. Про це повідомляє телеканал Imedi.

За даними телеканала, український дипломат уже прибув до МЗС Грузії для переговорів. Візит українського дипломата до грузинського МЗС тривав близько пів години, після нього Шульга не давав коментарів для ЗМІ. Зовнішньополітичне відомство Грузії також поки не коментувало виклик дипломата.

Нагадаємо, 1 липня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо персональних санкцій проти 190 фізичних і 290 юридичних осіб. До списку також потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила рейси до Росії.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Georgian Airways опублікувала відкритого листа у відповідь на протести під її головним офісом проти відновлення прямих рейсів до Росії, назвавши протестувальників «нікчемами».

Такж російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Він перестав діяти 15 травня 2023 року. Для в'їзду до Росії громадянам Грузії знадобиться документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина Грузії, дипломатичний чи службовий паспорт, а також паспорти моряків. Для в'їзду в Росію з метою роботи або навчання на термін більше трьох місяців віза, як і раніше, буде потрібна. Також Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.

Теги: санкції путін паспорт Володимир Зеленський Грузія дипломатія

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