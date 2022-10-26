Росія збирається передати захоплені в Україні активи своїм компаніям – Reuters

Пєсков: «Очевидно, що покинуті активи не можна залишати без діла»

Рашистська влада розглядає можливість передати російським компаніям активи в анексованих областях України. Про це повідомляє Reuters.

У Кремлі заявили, що локальні активи, які знаходяться в чотирьох анексованих/окупованих на початку осені областях України, можуть бути передані російським компаніям.

«Очевидно, що покинуті активи не можна залишати без діла, і цим питанням опікуватиметься уряд», - повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський затвердив блокування активів українських ексчиновників та бізнесменів. Серед них колишній президент Віктор Янукович. Тим часом, міністерство юстиції США просить Конгрес узаконити передачу заморожених російських активів Україні.