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Шапці 40 років, ватники напівгнилі: як окупантів на війну екіпірують (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Шапці 40 років, ватники напівгнилі: як окупантів на війну екіпірують (відео) 
Кремлю байдуже, в якому вбранні помруть росіяни 
скріншот із відео

Воякам командування видало одяг радянської армії 

Станом на 24 жовтня країна-терористка Росія продовжує так звану часткову мобілізацію і відправляє вмирати за кремлівського диктатора Володимира Путіна свої громадян. При цьому командування «гарматного м'яса» не переймається тим, як подбати про своїх вояків.  

Відтак мобілізовані із Пензенської області РФ поскаржилися, що їм видали радянську амуніцію приблизно 60-х років виробництва.

«Бушлат старий, звичайні штани, плащ-намет радянська , радянський речмішок, натілка як із психіатричної лікарні, шапка 82 року, шкарпетки до колін, дві пари рукавичок, в яких стріляти неможливо, ватники напівгнилі», – розпаковує видане екіпірування вояка.  

Увага, ненорматична лексика!

На питання до товариша, чи він мріяв іти воювати, той саркастично відповів: «Мріяв».

Нагадаємо, рашистське військове командування має великі проблеми з матеріальним забезпеченням мобілізованих в Україні. Доходить до того, що в окупантів на Херсонському напрямку немає навіть спецвзуття та не поодинокі випадки вогневого ураження своїх підрозділів. 

Із 21 вересня, відколи в РФ триває так звана часткова мобілізація, росіяни не раз скаржилися на безлад, який триває у військкоматах, та на спорядження, яке видають потенційним воякам. Наприклад, днями мобілізованим із Твері видали «пластикові» бронежилети, призначені для страйкболу.

Як відомо, від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. 

До слова, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні. Зокрема повідомляється про загибель п'ятьох мобілізованих із Челябінської області.

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Теги: відео мобілізація росія

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