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Ворог завдав удару по Сумах: виникла пожежа, місто задимлене

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Ворог завдав удару по Сумах: виникла пожежа, місто задимлене
Спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста
фото ілюстративне

Попередньо в результаті ворожого удару є потерпілі

У ніч на 30 серпня ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, унаслідок чого здійнялась пожежа. Є потерпілі. Про це повідомляє Сумська ОВА.

За інформацією місцевої влади, внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. 

Жителів міста просять щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки. 

«Мешканців районів Веретенівки, Аннівки та Ковпака просимо не відкривати вікна. Можливе задимлення повітря», – уточнив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

Зазначається, що попередньо в результаті ворожого удару є потерпілі.

Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби. Інформація про наслідки уточнюється.

Нагадаємо, 24 серпня, російські війська завдали авіаційно-ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми.

Раніше повідомлялося, що вранці 17 серпня ворог атакував Суми. Є влучання в районі проспекту Свободи. Унаслідок атаки в Сумах спалахнула пожежа. Вогонь охопив відразу 10 автомобілів, які були на стоянці поряд із житловою багатоповерхівкою.

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Теги: пожежа Суми обстріл повітря ворог

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