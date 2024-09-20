На Донеччині росіяни вдарили дроном по автівці рятувальників
Особовий склад не постраждав, але пошкоджена пожежна автоцистерна
У Донецькій області окупанти увечері атакували дроном рятувальників, які поверталися з ліквідації пожежі, пошкоджена пожежна автоцистерна. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
«Сьогодні ввечері росіяни атакували дроном рятувальників, які поверталися з ліквідації пожежі», – йдеться у повідомленні.
У ДСНС зауважили, що особовий склад не постраждав, але пошкоджена пожежна автоцистерна.
Нагадаємо, РФ 5 вересня атакувала Дніпропетровську область дроном. Поранено рятувальника, який потрапив під повторний обстріл разом із колегами. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
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