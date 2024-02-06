Російський бізнесмен, який має бізнес в Україні, попросив в Аргентині політичний притулок

Чуркін також запросив громадянство Аргентини, оскільки в цій країні народилася його дочка

Син російського олігарха Ігор Чуркін, який за даними ДБР намагався зберегти активи в Україні коштом державного банку і нині чекає на суд в Аргентині щодо екстрадиції, просить про надання йому політичного притулку. Про це пише російське видання «РИА Новости».

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Захист росіянина Чуркіна, який чекає на суд в Аргентині з видачі Україні, подав прохання про надання йому політичного притулку.

«Імовірність екстрадиції росіянина Чуркіна з Аргентини в Україну вкрай мала, суд із цього питання автоматично припинено через поданий запит на політичний притулок, який можуть розглядати кілька років. Чуркін також запросив громадянство Аргентини, оскільки в цій країні народилася його дочка»,– йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 1 лютого в Аргентині було затримано сина російського олігарха Ігоря Чуркіна, який, за даними ДБР, намагався зберегти активи в Україні коштом державного банку. Також повідомлялося, що працівники ДБР повідомили про підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну, який організував та заволодів нерухомим майном ЗАТ «Завод комунального транспорту» (колишній ВАТ «Львівський автомобільний завод»).

У липні 2022 року було повідомлено про підозру громадянину РФ та його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно підприємства у Львові. Як повідомлялося, підприємство ТОВ «Львівські автобусні заводи» взяло значний кредит у державному банку під заставу свого майна. Його власник – громадянин РФ Ігор Чуркін, витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку. Тому російський бізнесмен розробив схему блокування проведення аукціону з продажу заставного майна українським банком.