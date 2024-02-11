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Російський командир розповів, як обстрілює багатоповерхівки в Україні (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російський командир розповів, як обстрілює багатоповерхівки в Україні (відео)
Ігор Крохмаль помер наприкінці грудня 2023 року
фото з відкритих джерел

Ігор Крохмаль – випускник Київського Суворовського військового училища

У мережі з'явилося архівне відео, на якому російський капітан 1-го рангу та командир фрегата «Адмірал Горшков» Ігор Крохмаль підтверджує ракетні удари по цивільній інфраструктурі та мирному населенню України. Відповідний репортаж опублікував журналіст Денис Казанський.

«Бачимо під'їзд п’ятиповерхівки і коли стріляємо, то прилітає точно, максимум у сусідній під'їзд», – каже Крохмаль на відео.

Фрегат «Адмірал Горшков» оснащений боєкомплектом з ракет «Циркон» та «Калібр».

Відомо, що Ігор Крохмаль – випускник Київського Суворовського військового училища. Він помер наприкінці грудня 2023 року у віці 51 року.<

Нагадаємо, в ніч на 10 лютого ворожі «Шахеди» вдарили по Харкову. Унаслідок атаки стався вилив дизельного пального та бензину по вулиці з приватними будинками, що спричинило сильну пожежу.

В одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з п'ятьох людей: чоловік із дружиною та троє їхніх дітей (семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики). В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Крім того, отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік.

Як повідомлялося, унаслідок атаки держави-агресора по Харкову загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольга Путятіна, її чоловік та троє їх синів. Старшому Олексію було 7 років, середньому Михайлу – майже 4. Найменший – Павло, якому було лише 10 місяців. 

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Теги: прокурор чоловік дружина журналіст ворог поранення відео

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