Російський мільярдер зі списку Forbes помер від коронавірусу

Мільярдер помер 23 червня в Монако, де проживав останні кілька років

Російський мільярдер і співвласник «Стройлесбанка» Олег Бурлаков помер від коронавірусу на 72-му році життя. Про це повідомляє Forbes з посиланням на знайомого мільярдера.

За його даними, Бурлаков помер 23 червня в Монако, де проживав останні кілька років. Незадовго до смерті він повернувся з Москви. При цьому офіційно члени сім’ї поки не робили заяв на цю тему.

Олег Бурлаков займав 166-е місце в списку найбагатших людей Росії, за даними на 2021 рік. Його статки оцінювалися в $650 мільйонів доларів. Серед активів підприємця, крім частки в «Стройлесбанке», значилися лакофарбова фабрика Terpentin і інвестиційно-будівельна компанія «Імпульс».

Крім того, в розпорядженні Бурлакова перебувала 106-метрова яхта Black Pearl (Чорна перлина). Вона була визнана кращим люксовим вітрильним судном за версією The World’s Superyacht Awards. У листопаді 2018 року мільярдер пережив замах. Невідомий намагався розстріляти його автомобіль, однак жоден постріл не досяг своєї мети.