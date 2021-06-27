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    Російський мільярдер зі списку Forbes помер від коронавірусу

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    Мільярдер Олег Бурлаков помер на 72-му році життя - Російський мільярдер зі списку Forbes помер від коронавірусу
    Мільярдер Олег Бурлаков помер на 72-му році життя
    Фото з відкритих джерел

    Мільярдер помер 23 червня в Монако, де проживав останні кілька років

    Російський мільярдер і співвласник «Стройлесбанка» Олег Бурлаков помер від коронавірусу на 72-му році життя. Про це повідомляє Forbes з посиланням на знайомого мільярдера.

    За його даними, Бурлаков помер 23 червня в Монако, де проживав останні кілька років. Незадовго до смерті він повернувся з Москви. При цьому офіційно члени сім’ї поки не робили заяв на цю тему.

    Олег Бурлаков займав 166-е місце в списку найбагатших людей Росії, за даними на 2021 рік. Його статки оцінювалися в $650 мільйонів доларів. Серед активів підприємця, крім частки в «Стройлесбанке», значилися лакофарбова фабрика Terpentin і інвестиційно-будівельна компанія «Імпульс».

    Крім того, в розпорядженні Бурлакова перебувала 106-метрова яхта Black Pearl (Чорна перлина). Вона була визнана кращим люксовим вітрильним судном за версією The World’s Superyacht Awards. У листопаді 2018 року мільярдер пережив замах. Невідомий намагався розстріляти його автомобіль, однак жоден постріл не досяг своєї мети.

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    Теги: Росія коронавірус Монако Forbes
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    Російський мільярдер зі списку Forbes помер від коронавірусу