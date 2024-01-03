Як потрібно діяти стосовно депутатів із проросійських партій: українці дали відповідь

Лише 1% українців не проти, щоби депутати із проросійських партій допрацювали до наступних виборів

Майже 38% українців пропонують застосувати до депутатів від заборонених партій всі можливі санкції. Про це йдеться у результатах соціологічного опитування фонду «Демократичні ініціативи» ім. Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення руху «Чесно».

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Зокрема, після повномасштабного вторгнення РФ тільки 1% опитаних згоден дозволити депутатам від заборонених партій допрацювати до наступних виборів. Минулого року цей показник складав 3%. Достроково позбавити їх депутатських повноважень пропонують 7% громадян, а додати до списку і заборону балотуватися знову – ще 10,5% українців.

За люстрацію і заборону займати посади для представників заборонених партій виступають 14% українців. 23% громадян переконані, що правоохоронці повинні розслідувати діяльність кожного депутата окремо та перевірити їх на факти державної зради.

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Майже 38% українців пропонують не обмежуватись одним чи двома видами санкцій за діяльність, яку вели на території України представники проросійських партій, а застосувати всі вищеперераховані методи притягнення їх до відповідальності.

У порівнянні із груднем 2022 року частка громадян, які готові дати проросійським політикам допрацювати до наступних виборів, зменшилася з 3% до 1%. Крім того, з 17% до майже 23% зросла частка українців, які виступають за розслідування правоохоронцями діяльності кожного політика окремо на факт державної зради. В іншому протягом року українці не змінили свою позицію щодо проросійських політиків.

Нагадаємо, найбільшою проблемою України та українців є війна. Проте, якщо запитувати, які проблеми ще турбують українців, то серед зазначеного переліку 63% говорять про корупцію. «Друга топ-проблема – низькі зарплати і пенсії. Інші важливі проблеми: високі комунальні тарифи, демографічні ризики та безробіття», – сказали соціологи.