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Суд Фінляндії обрав запобіжний захід для російського неонациста Петровського – Yle

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Суд Фінляндії обрав запобіжний захід для російського неонациста Петровського – Yle
Російського бойовика Петровського поліція Фінляндії затримала 25 серпня
фото з відкритих джерел

Петровський був лідером і командиром російського воєнізованого формування «Оперативна група «Русич»

Російського неонациста Яна Петровського суд Фінляндії знову відправив під варту. Про це повідомляє Yle.

Прикордонники вимагали продовження арешту для Воїслава Тордена (це нове ім'я і прізвище неонациста Яна Петровського – «Главком»).

«Районний суд вирішив приховати особу затриманого, однак, за інформацією Yle, розгляд стосувався конкретно Тордена», – пише видання.

Нагадаємо, російського бойовика затримала поліція Фінляндії 25 серпня. Офіс генерального прокурора України повідомив, що хоче екстрадувати його. Воїслав Торден був лідером і командиром російського воєнізованого формування «Оперативна група «Русич». Він був відомий завдяки своїм зв'язкам в ультраправих колах, також Торден воював на боці Башара Асада в Сирії.

Наприкінці серпня стало відомо, що Торден попросив екстрадувати його до РФ.

Раніше ми повідомили, що Верховний суд Фінляндії відмовив у запиті Україні з приводу екстрадиції воєнного злочинця РФ «диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич», неонациста Воїслава Тордена (Яна Петровського) та наказав його звільнити.

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Теги: суд Фінляндія окупанти

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