Суд Фінляндії обрав запобіжний захід для російського неонациста Петровського – Yle

Петровський був лідером і командиром російського воєнізованого формування «Оперативна група «Русич»

Російського неонациста Яна Петровського суд Фінляндії знову відправив під варту. Про це повідомляє Yle.

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Прикордонники вимагали продовження арешту для Воїслава Тордена (це нове ім'я і прізвище неонациста Яна Петровського – «Главком»).

«Районний суд вирішив приховати особу затриманого, однак, за інформацією Yle, розгляд стосувався конкретно Тордена», – пише видання.

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Нагадаємо, російського бойовика затримала поліція Фінляндії 25 серпня. Офіс генерального прокурора України повідомив, що хоче екстрадувати його. Воїслав Торден був лідером і командиром російського воєнізованого формування «Оперативна група «Русич». Він був відомий завдяки своїм зв'язкам в ультраправих колах, також Торден воював на боці Башара Асада в Сирії.

Наприкінці серпня стало відомо, що Торден попросив екстрадувати його до РФ.

Раніше ми повідомили, що Верховний суд Фінляндії відмовив у запиті Україні з приводу екстрадиції воєнного злочинця РФ «диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич», неонациста Воїслава Тордена (Яна Петровського) та наказав його звільнити.