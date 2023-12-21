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Атака на Київщину: стало відомо, куди влучив «Шахед» (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака на Київщину: стало відомо, куди влучив «Шахед» (фото)
Внаслідок ворожої атаки знищено складську будівлю
фото: ДСНС

Пожежу вже ліквідовано

Вночі на Київщині ворожий безпілотник влучив в складську будівлю. Про це повідомляє Державний центр з надзвичайних ситуацій.

«Київщина: ліквідовано наслідки ворожої атаки. Вночі в одному з районів області внаслідок влучання безпілотників в складську будівлю сталася руйнація конструкцій та виникла пожежа», – йдеться в повідомленні.

Атака на Київщину: стало відомо, куди влучив «Шахед» (фото) фото 1
Атака на Київщину: стало відомо, куди влучив «Шахед» (фото) фото 2

Зазначається, що загорання ліквідовано на площі 1500 кв.м.

Внаслідок ворожої атаки знищено складську будівлю, два легкових автомобілі та позашляховик.

Атака на Київщину: стало відомо, куди влучив «Шахед» (фото) фото 3

Нагадаємо, у ніч на 21 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу Shahed із трьох напрямків: Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ. Цієї ночі на різних напрямках захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА противника.

До слова, триває 666-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та шість артилерійських засобах противника.

Теги: Київщина війна окупанти росія

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