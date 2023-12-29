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Дмитро Золотухін Медіаексперт

Ракетний терор. Путін за ніч витратив бюджет африканської країни

glavcom.ua
Наслідки ворожої атаки на Одесу
фото з відкритих джерел

Навіщо було здійснювати таку велику атаку цієї ночі?

Мене мучає питання, в честь чого це такий фестиваль?

Х-22, Х-101, Х-59, Кинжал, Искандер, С-300, Шахеди...

Су-35, Ту-95мс, Ту-22, МіГ-31к, балістичні комплекси.

Пітун за одну ніч роз***в об Україну бюджет невеликої африканської країни. Чи це може призвести до якихось змін в українській політиці чи позиції?

Я б так не сказав... Дєдушка Вова, іди ти в **** зі своїми ракетами. Ми тут ще не розібралися, хто буде мобілізовуватися і платити надподатки Гетманцеву, а хто – ні. От вабщє січас не до тебе.

Отож, яка мета цього бенкету?

Мої гіпотези такі:

  1. Хтось приїжджає до Києва.
  2. В Україну заїхало щось солоденьке, типу F-16.
  3. Реакція на статтю у китайському виданні і коментування статті китайською стороною.
  4. Підготовка новорічного привітання пітуна.
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Джерело
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Теги: війна обстріл путін

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