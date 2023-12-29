Ракетний терор. Путін за ніч витратив бюджет африканської країни

Навіщо було здійснювати таку велику атаку цієї ночі?

Мене мучає питання, в честь чого це такий фестиваль?

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Х-22, Х-101, Х-59, Кинжал, Искандер, С-300, Шахеди...

Су-35, Ту-95мс, Ту-22, МіГ-31к, балістичні комплекси.

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Пітун за одну ніч роз***в об Україну бюджет невеликої африканської країни. Чи це може призвести до якихось змін в українській політиці чи позиції?

Я б так не сказав... Дєдушка Вова, іди ти в **** зі своїми ракетами. Ми тут ще не розібралися, хто буде мобілізовуватися і платити надподатки Гетманцеву, а хто – ні. От вабщє січас не до тебе.

Отож, яка мета цього бенкету?

Мої гіпотези такі: