«Росія не смітник». Жителів РФ обурили нові дії влади



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Акції супроводжуються затриманнями учасників Фото: mbkhmedia

Жителі Росії протестують проти «сміттєвої реформи»

У Москві, Санкт-Петебурзі і десятках інших міст Росії проходять акції протесту проти звалищ з відходами та політики влади щодо поводження зі сміттям в цілому

У декількох десятках міст Росії в неділю, 3 лютого, проходять акції протесту проти так званої сміттєвої реформи і звалищ побутових відходів під девізом «Росія не смітник». За даними організаторів, серед яких - Архангельська громадянська ініціатива «Вільна північ», заходи заплановані більш ніж в 20 регіонах.

Портал «МБХ Медіа» повідомляє про 53 містах-учасниках в 32 регіонах. Акції проходять як в великих містах, зокрема Москві і Санкт-Петербурзі, так і в невеликих населених пунктах.

У Ярославлі, Санкт-Петербурзі, Наро-Фомінську, Омську число учасників протестів склало 150-300 осіб. У місті Котлас Архангельської області активісти оцінили кількість демонстрантів в 1000. У Красноярську, де температура повітря досягала мінус 38 градусів, зібралося близько 50 чоловік. У Москві на початок акції прийшли кілька сотень людей.

Экоактивисты, коммунисты, сторонники Алексея Навального и просто неравнодушные люди от Калининграда до крайнего севера — всех их объединила сегодняшняя акция «Россия — не помойка». Несколько плакатов с протестов в регионах. Фото: «МБХ медиа» pic.twitter.com/cyoHEhQTod — МБХ Медиа (@MBKhMedia) February 3, 2019

Самый крупный митинг сегодня прошёл в Северодвинске — туда пришли 9 тысяч человек. Акции в других городах уже закончились или подходят к концу. Фото: телеграм-канал smi302 https://t.co/tqzv1NXN4L pic.twitter.com/7vkWT87fLh — МБХ Медиа (@MBKhMedia) February 3, 2019

В Москве начался народный сход против мусорной реформы. На акции собрались несколько сотен человек, ещё никого не задержали, но у одного активиста отобрали плакат. Фото: «МБХ медиа» https://t.co/tqzv1NXN4L pic.twitter.com/ADLl2iewxz — МБХ Медиа (@MBKhMedia) February 3, 2019

Акції супроводжуються затриманнями учасників. Так, в місті Калтан Кемеровської області були затримані три активісти. Як повідомляє штаб Навального в Калінінграді, напередодні у організатора мітингу в цьому місті, члена регіональної ради партії «Яблуко» Віктора Горбунова пройшов обшук, проти нього порушили кримінальну справу за статтею про розповсюдження порнографії. В Коломиї організатора мітингу В'ячеслава Єгорова напередодні суд відправив під домашній арешт на місяць і 25 днів, звинувативши в неодноразовому порушенні порядку проведення публічного заходу, написав в Twitter політик Геннадій Гудков.

Весь 2018 рік у Росії з різною інтенсивністю тривали мітинги за чисте повітря і проти московського сміття. В середині січня 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про створення державної корпорації, якій доручать створити комплексну систему поводження з твердими побутовими відходами в країні.

Джерело: Deutsche Welle