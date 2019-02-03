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    У світі

    «Росія не смітник». Жителів РФ обурили нові дії влади

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    Акції супроводжуються затриманнями учасників - «Росія не смітник». Жителів РФ обурили нові дії влади
    Акції супроводжуються затриманнями учасників
    Фото: mbkhmedia

    Жителі Росії протестують проти «сміттєвої реформи»

    У Москві, Санкт-Петебурзі і десятках інших міст Росії проходять акції протесту проти звалищ з відходами та політики влади щодо поводження зі сміттям в цілому

    У декількох десятках міст Росії в неділю, 3 лютого, проходять акції протесту проти так званої сміттєвої реформи і звалищ побутових відходів під девізом «Росія не смітник». За даними організаторів, серед яких - Архангельська громадянська ініціатива «Вільна північ», заходи заплановані більш ніж в 20 регіонах.

    Портал «МБХ Медіа» повідомляє про 53 містах-учасниках в 32 регіонах. Акції проходять як в великих містах, зокрема Москві і Санкт-Петербурзі, так і в невеликих населених пунктах.

    У Ярославлі, Санкт-Петербурзі, Наро-Фомінську, Омську число учасників протестів склало 150-300 осіб. У місті Котлас Архангельської області активісти оцінили кількість демонстрантів в 1000. У Красноярську, де температура повітря досягала мінус 38 градусів, зібралося близько 50 чоловік. У Москві на початок акції прийшли кілька сотень людей.

    Акції супроводжуються затриманнями учасників. Так, в місті Калтан Кемеровської області були затримані три активісти. Як повідомляє штаб Навального в Калінінграді, напередодні у організатора мітингу в цьому місті, члена регіональної ради партії «Яблуко» Віктора Горбунова пройшов обшук, проти нього порушили кримінальну справу за статтею про розповсюдження порнографії. В Коломиї організатора мітингу В'ячеслава Єгорова напередодні суд відправив під домашній арешт на місяць і 25 днів, звинувативши в неодноразовому порушенні порядку проведення публічного заходу, написав в Twitter політик Геннадій Гудков.

    Весь 2018 рік у Росії з різною інтенсивністю тривали мітинги за чисте повітря і проти московського сміття. В середині січня 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про створення державної корпорації, якій доручать створити комплексну систему поводження з твердими побутовими відходами в країні.

    Джерело: Deutsche Welle

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