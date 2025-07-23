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ВООЗ б'є на сполох через поширення небезпечного вірусу, який переносять комарі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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ВООЗ б'є на сполох через поширення небезпечного вірусу, який переносять комарі
За оцінками, 5,6 млрд людей живуть у 119 країнах, де існує ризик зараження вірусом
фото: depositphotos

Нинішній сплеск почався на початку 2025 року

Всесвітня організація охорони здоров'я звернулася з терміновим закликом до дій, щоб запобігти повторенню епідемії вірусу чикунгунья, що переноситься комарами, яка охопила світ два десятиліття тому. Нові спалахи, пов'язані з регіоном Індійського океану, поширилися на Європу та інші континенти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За оцінками, 5,6 млрд людей живуть у 119 країнах, де існує ризик зараження вірусом, який може викликати високу температуру, біль у суглобах і довготривалу непрацездатність.

«Ми бачимо, що історія повторюється», – сказала Діана Рохас Альварес, медичний працівник ВООЗ, проводячи паралелі з епідемією 2004-2005 років, яка вразила майже півмільйона людей, переважно на малих острівних територіях, перш ніж поширитися по всьому світу.

Нинішній сплеск почався на початку 2025 року з великих спалахів на тих самих островах Індійського океану, які постраждали раніше, включаючи Ла-Реюньйон, Майотту і Маврикій. Третина населення Ла-Реюньйону вже інфікована. Зараз вірус поширюється на такі країни, як Мадагаскар, Сомалі та Кенія, а також спостерігається епідемія в Південно-Східній Азії, в тому числі в Індії.

Особливе занепокоєння викликає нещодавня локальна передача вірусу в Європі. З 1 травня у континентальній Франції було зареєстровано близько 800 випадків завезення чикунгуньї. 12 епізодів місцевої передачі було виявлено в кількох південних регіонах Франції, що означає, що люди заразилися від місцевих комарів, не подорожуючи до ендемічних районів. Минулого тижня один випадок був також виявлений в Італії.

Чикунгунья, проти якої не існує специфічного лікування і яка поширюється переважно видами комарів Aedes, в тому числі «тигровим комаром», який також переносить лихоманку денге, і вірусом Зіка, може спричинити швидкі і великі спалахи захворювання. Оскільки комарі кусають вдень, ключовим фактором є профілактика шляхом використання репелентів та одягу з довгими рукавами.

Як повідомлялося, незабаром людство може залишитися без захисту від грибкових інфекцій через їх стійкість до препаратів та недостатність наявних засобів діагностики. Про це йдеться у двох доповідях Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), присвячених проблемі таких інфекцій.

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Теги: ВООЗ здоров'я вірус

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