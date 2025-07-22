Естонія платитиме гроші призовникам за хорошу фізичну форму

Збройні сили Естонії намагаються заохотити призовників до більшої кількості тренувань

Естонія вирішила запровадити премію до щомісячного грошового забезпечення призовникам, які на вступному тесті показали добрий рівень фізичної підготовки. Про це пише «Главком» із посиланням на ERR.

«Агентство оборонних ресурсів (KRA) 10 липня оголосило, що виплатить додаткову премію у розмірі 50 євро призовникам, які склали тест на фізичну підготовку (KVKT) з результатом не менше 240 балів з 300», – йдеться у статті.

Тест на фізичну витривалість включає присідання та віджимання протягом 2 хвилин та біг на 3,2 км.

Нововведення запровадили як пілотний проєкт із липня 2025-го по січень 2027 року. Щомісячна надбавка тим, хто подбав про свою фізичну форму перед призовом, становитиме 50 євро. Грошове забезпечення, залежно від звання та тривалості служби, становить від 115 до 230 євро, тому 50 євро є відчутним бонусом.

За статистикою останніх років, лише 30% призовників складають фізичні нормативи на рівень, який вважається задовільним. Однак далі, коли жорсткі тренування стають повсякденною рутиною, частка здатних здати нормативи зростає.

У Збройних силах Естонії ставлять за мету, щоб фізичні нормативи на мінімальний задовільний рівень становили 85% призовників. Крім того, одноразову доплату у розмірі 1000 євро передбачили для тих, хто перед закликом встиг отримати посвідчення водія на категорію В.

Російська пропаганда готує інформаційний фундамент для військового вторгнення у країни Балтії з метою нібито захисту російськомовного населення, йдеться в аналітичному звіті «Вплив російської пропаганди в країнах Балтії» Центра протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони.