  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    В МЗС Росії розповіли, що співробітництво з НАТО припинено

    Зі слів росіян, у цьому винні американці
    Заступник міністра МЗС Росії Олександр Грушко заявив, що НАТО припинило практичне співробітництво з Росією по військовій лінії, взявши курс на посилення на східному фланзі «проти неіснуючої загрози». Про це він розповів в інтерв'ю «Известиям». «Ми від діалогу не йдемо. А з їхнього боку перешкода одна - НАТО в своїх
    • Сьогодні, 12:48
    • Розсилка

    Зі слів росіян, у цьому винні американці

    Заступник міністра МЗС Росії Олександр Грушко заявив, що НАТО припинило практичне співробітництво з Росією по військовій лінії, взявши курс на посилення на східному фланзі «проти неіснуючої загрози». Про це він розповів в інтерв'ю «Известиям».

    «Ми від діалогу не йдемо. А з їхнього боку перешкода одна - НАТО в своїх практичних діях підсилює східний фланг проти неіснуючої загрози, а в сферах спільних інтересів все співпраця була припинена», - розповів він.

    За словами Грушко, Північноатлантичний альянс не готовий вести конструктивний діалог у форматі Ради Росія - НАТО.

    «Керівництво альянсу любить говорити про необхідність деескалації, запобігання небезпечних військових інцидентів і неправильного прочитання намірів іншого, але не робить нічого для того, щоб відновити нормальні зв'язки по військовій лінії [з Москвою]», - заявив Грушко.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звинуватив Росію в порушенні Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності і провокуванні ядерної гонки.

    МЗС Росія НАТО Єнс Столтенберг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ