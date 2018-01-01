В МЗС Росії розповіли, що співробітництво з НАТО припинено

Зі слів росіян, у цьому винні американці

Заступник міністра МЗС Росії Олександр Грушко заявив, що НАТО припинило практичне співробітництво з Росією по військовій лінії, взявши курс на посилення на східному фланзі «проти неіснуючої загрози». Про це він розповів в інтерв'ю «Известиям». «Ми від діалогу не йдемо. А з їхнього боку перешкода одна - НАТО в своїх



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Зі слів росіян, у цьому винні американці

Заступник міністра МЗС Росії Олександр Грушко заявив, що НАТО припинило практичне співробітництво з Росією по військовій лінії, взявши курс на посилення на східному фланзі «проти неіснуючої загрози». Про це він розповів в інтерв'ю «Известиям».

«Ми від діалогу не йдемо. А з їхнього боку перешкода одна - НАТО в своїх практичних діях підсилює східний фланг проти неіснуючої загрози, а в сферах спільних інтересів все співпраця була припинена», - розповів він.

За словами Грушко, Північноатлантичний альянс не готовий вести конструктивний діалог у форматі Ради Росія - НАТО.

«Керівництво альянсу любить говорити про необхідність деескалації, запобігання небезпечних військових інцидентів і неправильного прочитання намірів іншого, але не робить нічого для того, щоб відновити нормальні зв'язки по військовій лінії [з Москвою]», - заявив Грушко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звинуватив Росію в порушенні Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності і провокуванні ядерної гонки.