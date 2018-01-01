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    Росіяни на Новий рік розважалися «мінуванням» ресторанів, магазинів і метро

    В екстрені служби 30 міст РФ надходили повідомлення про мінування об'єктів
    Більше ніж півсотні анонімних дзвінків про закладену вибухівку надійшли за минулу добу в екстрені служби 30 російських міст. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Після цих повідомлень були евакуйовані понад 14 тисяч людей. Серед «замінованих» опинилися торгові центри, аеропорти, житловий будинок, станція метро, ресторани і готель. Масові
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    Робота екстрених служб РФ під час перевірок повідомлень про закладення бомб
    Робота екстрених служб РФ під час перевірок повідомлень про закладення бомб

    В екстрені служби 30 міст РФ надходили повідомлення про мінування об'єктів

    Більше ніж півсотні анонімних дзвінків про закладену вибухівку надійшли за минулу добу в екстрені служби 30 російських міст. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

    Після цих повідомлень були евакуйовані понад 14 тисяч людей.

    Серед «замінованих» опинилися торгові центри, аеропорти, житловий будинок, станція метро, ресторани і готель. Масові евакуації проводилися в Хабаровську, Комсомольську-на-Амурі, Владивостоці, Красноярську, Читі, Іркутську, Томську, Омську, Абакані, Кемерові, Улан-Уде, Іжевську, Самарі, Саратові, Кірові, Пензі, Казані, Нижньому Новгороді, Ульяновську, Астрахані , Волгограді, Махачкалі, Воронежі, Санкт-Петербурзі, Москві й інших містах.

    Жодне з повідомлень про мінування не підтвердилася.

    Всього з 11 вересня, коли в Росії почалася хвиля неправдивих мінувань, надійшли повідомлення про нібито закладення бомб у майже чотирьох тисячах об’єктів, були евакуйовані понад два з половиною мільйонів людей.

    20 грудня Державна дума Росії ухвалила закон, який посилює покарання за «телефонний тероризм» і передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

    Джерело: Радіо Свобода

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