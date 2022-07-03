Російська пропагандистка Овсяннікова втратила роботу в Die Welt

Марина Овсяннікова працювала у німецькій газеті Die Welt з квітня

Колишня редакторка російського пропагандистського «Першого каналу» Марина Овсяннікова була звільнена з роботи у німецькому виданні Die Welt. Про це Овсяннікова повідомила у своєму Instagram.

Російська пропагандистка зазначила, що була звільнена у зв’язку з закінченням контракту з німецьким виданням.

«Це був унікальний досвід роботи у вільній журналістиці. Дякую, команді Die Welt за те, що підтримали мене у такий скрутний час. Час пролетів непомітно. Наш тримісячний контракт завершився. Продовжую рухатись далі», – написала вона.

Марина Овсяннікова звільнена з німецького видання

Як відомо, на початку березня Марина Овсяннікова під час нібито прямого ефіру програми «Время» зайшла в студію з плакатом «Ні війні». Цей вчинок Овсяннікової отримав широкий суспільний резонанс. Пізніше росіянка звільнилася з пропагандистського каналу та виїхала з Росії. Згодом німецьке видання Die Welt найняло Овсяннікову на посаду кореспондентки.

Водночас Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України заявив, що Овсяннікова активно використовується в інформаційно-психологічних операціях Росії. Зокрема, вона отримала визнання та кредит довіри на Заході, використовуючи це реноме для просування на західну аудиторію наративу про «необхідність» зняття з Росії санкцій.

На Заході Овсяннікову, яка багато років пропрацювала на російському пропагандистському телеканалі, зараз вважають борцем за свободу слова. Вона уже отримала низку премій у галузі свободи слова. Зокрема, 21 квітня німецька медіагрупа Weimer Media Group (WMG) присудила Премію ЗМІ за свободу президенту України Володимиру Зеленському, лідерці білоруської опозиції Світлані Тихановській та Овсянніковій. Однак згодом Овсяннікову все ж виключили зі списку лауреатів. А у травні Овсянніковій вручили премію імені Вацлава Гавела за творчу незгоду на Oslo Freedom Forum 2022.

Нагадаємо, нещодавно Марина Овсяннікова спровокувала скандал своєю пресконференцією в Києві, яку спочатку анонсували, а потім скасували. Після цього російська телепрогандистка опинилася у базі «Миротворця».

Попри скасування пресконференції, Овсяннікова приїхала до України. Зокрема, вона побувала у рідній для себе Одесі, а потім відвідала Київ.