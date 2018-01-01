Російські багатії у Британії просять можливості повернутися у РФ

Відповідний список із 10 осіб передали Володимиру Путіну

Низка російських багатіїв, які живуть у Великій Британії, звернулася до президента РФ Володимира Путіна з листом. У ньому вони просять можливості повернутися додому, оскільки офіційний Лондон отримав змогу конфіскувати статки, які отримані незаконно. Йдеться про накази щодо статків, походження яких не можуть пояснити (UWO), котрі можуть



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Відповідний список із 10 осіб передали Володимиру Путіну

Низка російських багатіїв, які живуть у Великій Британії, звернулася до президента РФ Володимира Путіна з листом. У ньому вони просять можливості повернутися додому, оскільки офіційний Лондон отримав змогу конфіскувати статки, які отримані незаконно. Йдеться про накази щодо статків, походження яких не можуть пояснити (UWO), котрі можуть застосовувати у Великій Британії із минулої суботи. Цей інструмент передбачає арешт активів, які були придбані у країні і їх вартість більш як 50 тисяч фунтів, якщо власник не може пояснити їхнє походження. Про це пише британське видання The Times.

За словами бізнес-омбудсмена РФ Бориса Тітова, йдеться про 10 осіб, які звернулися з відповідним проханням. Водночас, за його словами, цей список, що його було передано на розгляд очільнику РФ, не є кінцевим.

Також він відмовився називати конкретних фігурантів списку. Тітов заявив, що мова йде про осіб, які давно виїхали із РФ, одночасно проти них заведені відповідні кримінальні справи у російських судах.

Ці заяви бізнес-омбудсман РФ зробив після зустрічі із приблизно 40 російськими багатіями у Великій Британії, що відбулася минулої суботи. Євгеній Чичваркін, який покинув РФ у 2008 року, підтвердив, що така зустріч мала місце і він теж був на ній присутнім. Колишній керівник компанії «Євросєть» повідомив, що ніякий список під час зустрічі не обговорювався. Водночас, на його думку, це лише частина передвиборчої активності.

Одним із можливих фігурантів списку, який був переданий Путіну на розгляд, є Андрій Бородін. Він переїхав у Велику Британію в 2011 році і отримав притулок у 2013-му. Проти Бородіна у РФ висувалися обвинувачення щодо махінацій із позиками. Водночас Бородін придбав нерухомість на 140 млн фунтів у Великій Британії. Однак деякі оглядачі вважають, що перш за все об’єктами переслідування із боку британських органів влади можуть стати представники урядів таких країн, як РФ чи Азербайджан, що мають власність у Великій Британії.