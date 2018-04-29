Російські посадовці пояснили, чому відремонтували дитячий майданчик за допомогою фотошопу

Виявляється, посадовці домалювали гумове покриття у фотошопі через погоду

У Кемеровській області Росії адміністрація Тисульського району розмістила на своєму сайті фотозвіт, повідомивши про проведені роботи з благоустрою селища Білогірськ. У відповідь місцеві жителі заявили, що звіт чиновників - фотомонтаж. Як передає Znak.com, влада Тисульського району повідомила, що привели до ладу дитячий майданчик на вулиці



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Дитячий майданчик після «ремонту»

Виявляється, посадовці домалювали гумове покриття у фотошопі через погоду

У Кемеровській області Росії адміністрація Тисульського району розмістила на своєму сайті фотозвіт, повідомивши про проведені роботи з благоустрою селища Білогірськ. У відповідь місцеві жителі заявили, що звіт чиновників - фотомонтаж.

Як передає Znak.com, влада Тисульського району повідомила, що привели до ладу дитячий майданчик на вулиці Ювілейній. Зокрема, стверджують чиновники, зараз там замість щебеню гумове покриття. На підтвердження своїх слів вони опублікували фотографії ігрової зони та акти виконаних робіт. Судячи з документів, на ці цілі було витрачено понад 154 тисячі рублів (близько 65 тисяч гривень).

Знімки викликали подив у місцевих жителів. Вивчивши фотографії адміністрації, вони прийшли до висновку, що гумове покриття було намальовано. На знімках видно пікселі, очевидно, що сніг намальований, при цьому немає тіней від спортивних тренажерів. Складається відчуття, що вони висять в повітрі.

Член кемеровського штабу ОНФ Максим Учватов наводить слова жительки Білогірська Анни Бойко: «Ніякого гумового покриття тут не було і немає, ми кожен день ходимо повз неї». «Такого нахабства від чиновників Білогірська ми не очікували», - зазначає громадський працівник.

Як повідомив TJournal, Слідчий комітет РФ почав перевірку публікацій про чиновників Тісульського району Кемеровської області, які «домалювали» у фотошопі гумове покриття на дитячому майданчику. В рамках перевірки відомство має намір вилучити і перевірити всю необхідну документацію.

Глава Білогірського міського поселення Сергій Кірпічніков розповів радіостанції «Говорить Москва», що посадовці домалювали гумове покриття у фотошопі через погоду. За його словами, через холоди не вдалося склеїти шви між гумовими квадратами. Покриття віднесли на склад, його мають намір послати після потепління, запевнив Кірпічніков.