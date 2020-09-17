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    У світі

    Російський актор Єфремов написав лист із СІЗО

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    Суд дав Михайлу Єфремову вісім років за смертельну ДТП - Російський актор Єфремов написав лист із СІЗО
    Суд дав Михайлу Єфремову вісім років за смертельну ДТП

    За словами Єфремова, «що вийшло, те вийшло» і він сприйняв подію як долю

    Засуджений на вісім років за смертельну ДТП в Москві актор Михайло Єфремов написав із СІЗО листа, у якому розповів, про що шкодує і що думає про свого колишнього адвоката Ельмана Пашаєва.

    Про це повідомляє RT.

    За словами Єфремова, «що вийшло, те вийшло» і він сприйняв подію як долю. При цьому актор запевнив, що нічого не пам'ятає приблизно з 13:00 дня ДТП.

    «Так що мораль проста – пити треба менше», - йдеться в опублікованому листі.

    Говорячи про Пашаєва, Єфремов припустив, що той або взагалі не зрозумів, наскільки справа резонансна, або «дуже зрозумів».

    «Нічого і, як жаль, нікого не повернеш. Це, звісно, жахливо», – додав актор.

    Раніше Єфремов розповів про стосунки з сусідами по камері.

    Нагадаємо, захист оскаржив вирок акторові Михайлу Єфремову, якому суд дав вісім років за смертельну ДТП.

    Ще перед оголошення вироку виступаючи в суді з останнім словом, актор заявив, що «11 років – смертний вирок» для нього і він боїться, що не доживе до закінчення строку.

    Як повідомлялося 15 серпня, Михайло Єфремов письмово визнав провину в ДТП.

    Нагадаємо, 8 червня Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав.

    Росія ДТП СІЗО адвокат актор вирок
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