Актор Єфремов розповів про стосунки з сусідами по камері



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російського актора Михайла Єфремова посадили на вісім років за смертельне ДТП у Москві

Актора перевели з карантину в постійну чотиримісну камеру з холодильником і телевізором

У засудженого на вісім років актора Михайла Єфремова відмінні стосунки з сусідами по камері, повідомила член Громадської спостережної комісії (ОНК) Марина Литвинович з посиланням на слова артиста.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

«Вони навіть домовилися ходити в спортзал СІЗО, щоб грати в настільний теніс», - розповіла правозахисниця.

Литвинович також повідомила, що актора перевели з карантину в постійну чотиримісну камеру з холодильником і телевізором. За її словами, артист міститься в нормальних умовах і ні на що не скаржиться.

Раніше член московської ОНК Єва Меркачева розповіла, що Михайло Єфремов не поводиться як сноб в СІЗО.

Вона вважає, що артист під час розгляду його скарги на вирок апеляційною інстанцією повинен заявити свою чітку позицію, тому що люди хочуть побачити, що він покаявся. В такому випадку є шанс, що йому знизять термін і замінять колонію загального режиму на колонію-поселення, вважає правозахисниця.

Виступаючи в суді з останнім словом, актор заявив, що «11 років – смертний вирок» для нього і він боїться, що не доживе до закінчення строку.

Як повідомлялося 15 серпня, Михайло Єфремов письмово визнав провину в ДТП (документ).

У липні прокуратура Москви затвердила обвинувальний висновок стосовно російського актора Михайла Єфремова, який спровокував смертельну ДТП. Акторові загрожує до 12 років позбавлення волі.

До слова, потерпілі у справі актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельне ДТП в центрі Москви, зажадали відшкодувати їм моральну шкоду в розмірі понад 40 мільйонів рублів ($561 562).

Нагадаємо, 8 червня Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав, його відправили під домашній арешт до 9 серпня.

Родичі кур’єра Сергія Захарова, який загинув в ДТП, заявили, що хочуть призначення реального терміну для артиста.