Актор Єфремов розповів про стосунки з сусідами по камері
Актора перевели з карантину в постійну чотиримісну камеру з холодильником і телевізором
У засудженого на вісім років актора Михайла Єфремова відмінні стосунки з сусідами по камері, повідомила член Громадської спостережної комісії (ОНК) Марина Литвинович з посиланням на слова артиста.
Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
«Вони навіть домовилися ходити в спортзал СІЗО, щоб грати в настільний теніс», - розповіла правозахисниця.
Литвинович також повідомила, що актора перевели з карантину в постійну чотиримісну камеру з холодильником і телевізором. За її словами, артист міститься в нормальних умовах і ні на що не скаржиться.
Раніше член московської ОНК Єва Меркачева розповіла, що Михайло Єфремов не поводиться як сноб в СІЗО.
Вона вважає, що артист під час розгляду його скарги на вирок апеляційною інстанцією повинен заявити свою чітку позицію, тому що люди хочуть побачити, що він покаявся. В такому випадку є шанс, що йому знизять термін і замінять колонію загального режиму на колонію-поселення, вважає правозахисниця.
Виступаючи в суді з останнім словом, актор заявив, що «11 років – смертний вирок» для нього і він боїться, що не доживе до закінчення строку.
Як повідомлялося 15 серпня, Михайло Єфремов письмово визнав провину в ДТП (документ).
У липні прокуратура Москви затвердила обвинувальний висновок стосовно російського актора Михайла Єфремова, який спровокував смертельну ДТП. Акторові загрожує до 12 років позбавлення волі.
До слова, потерпілі у справі актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельне ДТП в центрі Москви, зажадали відшкодувати їм моральну шкоду в розмірі понад 40 мільйонів рублів ($561 562).
Нагадаємо, 8 червня Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав, його відправили під домашній арешт до 9 серпня.
Родичі кур’єра Сергія Захарова, який загинув в ДТП, заявили, що хочуть призначення реального терміну для артиста.