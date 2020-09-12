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    У світі

    Актор Єфремов розповів про стосунки з сусідами по камері

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    Російського актора Михайла Єфремова посадили на вісім років за смертельне ДТП у Москві - Актор Єфремов розповів про стосунки з сусідами по камері
    Російського актора Михайла Єфремова посадили на вісім років за смертельне ДТП у Москві

    Актора перевели з карантину в постійну чотиримісну камеру з холодильником і телевізором

    У засудженого на вісім років актора Михайла Єфремова відмінні стосунки з сусідами по камері, повідомила член Громадської спостережної комісії (ОНК) Марина Литвинович з посиланням на слова артиста.

    Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

    «Вони навіть домовилися ходити в спортзал СІЗО, щоб грати в настільний теніс», - розповіла правозахисниця.

    Литвинович також повідомила, що актора перевели з карантину в постійну чотиримісну камеру з холодильником і телевізором. За її словами, артист міститься в нормальних умовах і ні на що не скаржиться.

    Раніше член московської ОНК Єва Меркачева розповіла, що Михайло Єфремов не поводиться як сноб в СІЗО.

    Вона вважає, що артист під час розгляду його скарги на вирок апеляційною інстанцією повинен заявити свою чітку позицію, тому що люди хочуть побачити, що він покаявся. В такому випадку є шанс, що йому знизять термін і замінять колонію загального режиму на колонію-поселення, вважає правозахисниця.

    Виступаючи в суді з останнім словом, актор заявив, що «11 років – смертний вирок» для нього і він боїться, що не доживе до закінчення строку.

    Як повідомлялося 15 серпня, Михайло Єфремов письмово визнав провину в ДТП (документ). 

    У липні прокуратура Москви затвердила обвинувальний висновок стосовно російського актора Михайла Єфремова, який спровокував смертельну ДТП. Акторові загрожує до 12 років позбавлення волі. 

    До слова, потерпілі у справі актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельне ДТП в центрі Москви, зажадали відшкодувати їм моральну шкоду в розмірі понад 40 мільйонів рублів ($561 562). 

    Нагадаємо, 8 червня Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав, його відправили під домашній арешт до 9 серпня.

    Родичі кур’єра Сергія Захарова, який загинув в ДТП, заявили, що хочуть призначення реального терміну для артиста.

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