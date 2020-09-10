Актор Єфремов розповів про «підставу» від свого адвоката



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Російського актора Михайла Єфремова посадили на вісім років за смертельне ДТП у Москві

Актор зізнався правозахисникам, що Пашаєв обіцяв йому, що «буде по-іншому»

Акторові Михайлу Єфремову здається, що адвокат Ельман Пашаєв «підставив його» на вісім років колонії.

Про це розповіла член Громадської спостережної комісії Єва Меркачева в бесіді з радіостанцією «Ехо Москви».

За її словами, Єфремов був в жахливому настрої - вивчаючи судову практику у справах про смертельні ДТП, він розраховував на більш м'яке покарання.

Російського актора Михайла Єфремова посадили на вісім років за смертельне ДТП у Москві. Актор зізнався правозахисникам, що Пашаєв обіцяв йому, що «буде по-іншому».

Раніше повідомлялося, що Єфремов отримав в СІЗО першу посилку. Йому передали чай, цукор і сигарети. Актор відчуває себе нормально, скарг від нього немає.

Виступаючи в суді з останнім словом, актор заявив, що «11 років – смертний вирок» для нього і він боїться, що не доживе до закінчення строку.

Як повідомлялося 15 серпня, Михайло Єфремов письмово визнав провину в ДТП (документ).

У липні прокуратура Москви затвердила обвинувальний висновок стосовно російського актора Михайла Єфремова, який спровокував смертельну ДТП. Акторові загрожує до 12 років позбавлення волі.

До слова, потерпілі у справі актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельне ДТП в центрі Москви, зажадали відшкодувати їм моральну шкоду в розмірі понад 40 мільйонів рублів ($561 562).

Нагадаємо, 8 червня Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав, його відправили під домашній арешт до 9 серпня.

Родичі кур’єра Сергія Захарова, який загинув в ДТП, заявили, що хочуть призначення реального терміну для артиста.