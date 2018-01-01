Російський медик попередив жінок: багато сексуальних партнерів «гарантують безпліддя»

У Росії продовжують розповсюджувати сумнівні медичні твердження

У Росії міністр охорони здоров’я однієї з російських автономій має кілька медичних порад для жінок: будьте обережні, щоб у вас не було занадто багато статевих партнерів, перш ніж заводити дітей. Інакше, попереджає високопосадовець, ви не зможете народити. «Якщо жінка має статеві стосунки з сімома чоловіками до народження її першої



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У Росії продовжують розповсюджувати сумнівні медичні твердження

У Росії міністр охорони здоров’я однієї з російських автономій має кілька медичних порад для жінок: будьте обережні, щоб у вас не було занадто багато статевих партнерів, перш ніж заводити дітей. Інакше, попереджає високопосадовець, ви не зможете народити.

«Якщо жінка має статеві стосунки з сімома чоловіками до народження її першої дитини, то це означає, що вона на 100 відсотків буде безплідною», – про це під час конференції 19 лютого заявив Володимир Вікторов, провідний високопосадовець з охорони здоров’я Чувашії.

Сам 48-річний Вікторов – стоматолог за спеціальністю. У березні 2017 року його призначили міністром охорони здоров’я Чувашії, яка знаходиться приблизно в 700 кілометрах на схід від Москви. Аудіозапис його коментарів викликав багато реакцій в соціальних мережах.

Коментарі Вікторова, які він зробив під час огляду минулорічних досягнень в Новочебоксарську, викликали шквал знущань та обурення в російських соціальних мережах, і дехто навіть почав сумніватися в його медичній кваліфікації.

Однак Міністерство охорони здоров’я Чувашії 20 лютого стало на захист Вікторова, виступивши із заявою головного лікаря регіону, мовляв, деякі хвороби, що передаються статевим шляхом, негативно впливають на жіночі репродуктивні системи.

Лікар Сергій Мілаєв зробив висновок, що навіть невелика кількість сексуальних партнерів, як і часта їх зміна, може призвести до безпліддя.

«Ми не радимо грати в рулетку [з вашим тілом]. Вам може не пощастити», – сказав Мілаєв.

Ці коментарі з’явилися за іншими сумнівними медичними твердженнями чільних посадових осіб у галузі охорони здоров’я та соціальної політики в Росії, зокрема й про сексуальність.

У 2016 році Уповноважена з прав дитини при президенті Росії Анна Кузнецова говорила про аборти та телегонію (псевдонаукове уявлення в галузі репродуктивної біології, яке полягає у тому, що спадкові ознаки попередніх (особливо першого) статевих партнерів самиці начебто можуть передаватися тією чи іншою мірою усім її наступним нащадкам – ред.), а також «пам’ять вагіни», широко розкриваючи теорію про те, що кожен сексуальний партнер жінки може фізично й емоційно впливати на дитину, яку вона народжує потім.

Нагадаємо, вченим вперше вдалося виростити яйцеклітину за межами жіночого організму, використавши фрагменти тканин яєчників.

Джерело: Радіо Свобода