Російський священик отримав 14 років колонії за педофілію

Грозовський поглумився над трьома дівчатками в православних таборах

У Росії Приозерський міський суд Ленобласті засудив священика РПЦ Гліба Грозовського до 14 років колонії суворого режиму у справі про педофілію. Суд визнав його винним. За даними слідства, Грозовський поглумився над трьома дівчатками в православних таборах на острові Коневець на Ладозькому озері і острові Кос в Греції. Звинувачення просило для



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Священик РПЦ Гліб Грозовський

Грозовський поглумився над трьома дівчатками в православних таборах

У Росії Приозерський міський суд Ленобласті засудив священика РПЦ Гліба Грозовського до 14 років колонії суворого режиму у справі про педофілію.

Суд визнав його винним.

За даними слідства, Грозовський поглумився над трьома дівчатками в православних таборах на острові Коневець на Ладозькому озері і острові Кос в Греції.

Звинувачення просило для підсудного 15 років колонії суворого режиму.

У жовтні 2013 року Грозовський був оголошений у міжнародний розшук, а 21 вересня 2014 року затриманий в Ізраїлі.

Джерело: РИА Новости