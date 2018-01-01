  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Російський священик отримав 14 років колонії за педофілію

    Грозовський поглумився над трьома дівчатками в православних таборах
    У Росії Приозерський міський суд Ленобласті засудив священика РПЦ Гліба Грозовського до 14 років колонії суворого режиму у справі про педофілію. Суд визнав його винним. За даними слідства, Грозовський поглумився над трьома дівчатками в православних таборах на острові Коневець на Ладозькому озері і острові Кос в Греції. Звинувачення просило для
    • Сьогодні, 09:16
    • Розсилка
    Священик РПЦ Гліб Грозовський
    Священик РПЦ Гліб Грозовський

    Грозовський поглумився над трьома дівчатками в православних таборах

    У Росії Приозерський міський суд Ленобласті засудив священика РПЦ Гліба Грозовського до 14 років колонії суворого режиму у справі про педофілію.

    Суд визнав його винним.

    За даними слідства, Грозовський поглумився над трьома дівчатками в православних таборах на острові Коневець на Ладозькому озері і острові Кос в Греції.

    Звинувачення просило для підсудного 15 років колонії суворого режиму.

    У жовтні 2013 року Грозовський був оголошений у міжнародний розшук, а 21 вересня 2014 року затриманий в Ізраїлі.

    Джерело: РИА Новости

    Читайте також
    Росія суд діти РПЦ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ