Російський священик отримав 14 років колонії за педофілію
- Сьогодні, 09:16
-
Розсилка
Священик РПЦ Гліб Грозовський
Грозовський поглумився над трьома дівчатками в православних таборах
У Росії Приозерський міський суд Ленобласті засудив священика РПЦ Гліба Грозовського до 14 років колонії суворого режиму у справі про педофілію.
Суд визнав його винним.
За даними слідства, Грозовський поглумився над трьома дівчатками в православних таборах на острові Коневець на Ладозькому озері і острові Кос в Греції.
Звинувачення просило для підсудного 15 років колонії суворого режиму.
У жовтні 2013 року Грозовський був оголошений у міжнародний розшук, а 21 вересня 2014 року затриманий в Ізраїлі.
Джерело: РИА Новости