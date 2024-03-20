РФ викрадає українських дітей: Палата представників США ухвалила резолюцію

Визнається, що уряд РФ під керівництвом Путіна є відповідальним за протиправне та незаконне викрадення дітей з України

Палата представників Сполучених Штатів Америки підтримала резолюцію щодо викрадення українських дітей Росією. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

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«Резолюція визначає положення про те, що уряд РФ під керівництвом диктатора Володимира Путіна є відповідальним за незаконне викрадення дітей з України. Відповідні дії офіційно найсуворіше засуджуються», – йдеться у повідомленні.

Також проголошується те, що сприяння незаконному усиновленню суперечить зобов'язанням Росії за «Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього». Країна-терорист намагається знищити покоління українських дітей та підірвати можливість України виростити наступне покоління громадян, а також можливість відбудувати країну після неспровокованої війни, ціллю якої є знищення мови, культури, історії та ідентичності.

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«Констатується, що вторгнення Росії в Україну збільшило ризики того, що діти можуть постраждати від торгівлі та експлуатації людей, дитячої праці, злочинів на ґрунті статі, голоду, фізичної та моральної травм, позбавлення освіти та прихистку, смерті», –зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію, що стосується українських дітей. Зокрема, резолюція закликає визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх.