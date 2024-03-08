Посольство США попереджає про можливі теракти у Москві

Громадянам США радять уникати скупчення людей у Москві упродовж наступних 48 годин

Посольство США у Москві попередило американських громадян про можливі теракти в Москві у найближчі дві доби. Про це йдеться на сайті дипломатичного відомства.

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«Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти планують найближчим часом атакувати великі зібрання у Москві, зокрема концерти», – йдеться у повідомленні.

Громадянам США радять уникати скупчення людей у Москві упродовж наступних 48 годин, стежити за повідомленнями у місцевих ЗМІ та за своїм оточенням.

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До того ж, посольство Британії у Москві опублікувало таке ж попередження, посилаючись на заяву посольства США, та порадило британцям взагалі не подорожувати до Росії.

«Ситуація в Росії є непередбачуваною», – зазначають у відомстві та додають, що «туристична страховка може бути анульована», якщо британці вирушать у РФ всупереч рекомендаціям.

Зазначимо, що в 2023 році російські силовики відзвітували про рекордну з 2004 року кількість зареєстрованих терористичних актів, всього зафіксовано 410 подій

Нагадаємо, нещодавно у місті Карабулак в Інгушетії, яка є суб'єктом РФ, силовики вступили в перестрілку з невідомими озброєними особами, які засіли у багатоквартирному будинку. У населеному пункті введено режим контртерористичної операції (КТО).

До слова, Служба безпеки України запобігла вчиненню теракту у центрі Запоріжжя – у результаті багатоетапної спецоперації затримано російського агента, який намагався підірвати місцеве відділення пошти.