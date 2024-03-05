Франція зменшила кількість глядачів на відкритті Олімпійських ігор через загрозу теракту

Французькі спецслужби наразі не виявили планів терористичних атак, спрямованих саме на Олімпійські ігри

Президент Франції Еммануель Макрон висловив побажання зменшити кількість глядачів, керуючись міркуваннями контролю за натовпом і безпеки

Франція скоротила чисельність глядачів на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, яка відбудеться в липні на річці Сена. Причиною цьому стало побоювання влади щодо можливого ісламістського теракту, пише Politico.

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Як заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін, човни з прапороносцями кожної країни пройдуть водою в центрі Парижа, 104 тис. глядачів насолоджуватимуться святкуванням на набережній, а 222 тис. спостерігатимуть за подією з мостів і вулиць.

Така кількість глядачів приблизно вдвічі менше від тієї, яку міністр називав раніше, у жовтні 2022 року, говорячи про можливість прийняти 600 тис. людей на офіційному відкритті Літніх ігор.

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Високопоставлений чиновник міністерства внутрішніх справ, який говорив на умовах анонімності, заявив, що президент Франції Еммануель Макрон висловив побажання зменшити кількість глядачів, керуючись міркуваннями контролю за натовпом і безпеки, оскільки церемонія відкриття вперше в історії відбудеться в громадському просторі, а не на стадіоні.

Посадовець заявив, що французькі спецслужби наразі не виявили планів терористичних атак, спрямованих саме на Олімпійські ігри, однак додав, що головною загрозою є ісламістський тероризм.

Міністерство внутрішніх справ встановило, що групи з оперативними центрами за межами Франції націлені на країну, але поки що не мають для цього фінансових можливостей, сказав чиновник, навівши до прикладу Аль-Каїду та ІДІЛ.

Вартість квитків на доступ до набережної, які надійшли у продаж, сягає тисяч євро. Спочатку очікувалося, що дешевші квитки будуть продаватися для широкого загалу, однак згодом було прийняте рішення, що вони розповсюджуватимуться безпосередньо партнерами Ігор безкоштовно, в тому числі серед мешканців інших французьких приймаючих міст та державних установ.

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Нагадаємо, Україна потрапить до топ-15 медального заліку Олімпійських ігор у Парижі з 17 нагородами. Такий прогноз зробили аналітики порталу Gracenote.

До слова, міністр спорту Росії Олег Матицин заявив, що росіяни виступлять на Олімпіаді у нейтральному статусі.

Раніше російський диктатор Володимир Путін доручив Олімпійському комітету Росії та Міністерству спорту РФ зробити пропозиції щодо участі в Олімпіаді.