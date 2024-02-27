Окупанти «зачищають» переважно російськомовних та зізнаються у депортаціях українців

Процес депортації нелояльних до нової «влади» українців розпочався ще до оголошення Росією про включення окупованих територій до свого складу

В окупованих містах, наприклад, Маріуполі, Лисичанську, Попасній, Сєвєродонецьку жертв ніхто не рахував

«Звільнену Авдіївку повністю зачищено», – доповів 26 лютого в етері «Первого канала» головний бойовик так званої «ДНР» Пушилін, зауваживши, що самого міста фактично вже немає:

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Рішення про відновлення Авдіївки буде прийматися на федеральному та регіональному рівнях з урахуванням оцінки фахівців».

Насправді в Авдіївці станом на 2020 рік проживало близько 33 тисяч осіб. Тепер, за словами Пушиліна, «в ньому залишилося лише кілька сотень». Ці цифри наочно демонструють, як Росія знищує російськомовне населення. На цій карті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні – загиблі за два роки мирні жителі, зокрема у так званих «російськомовних областях».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За останні два роки офіційно підтверджено загибель понад 10 тисяч цивільних осіб, а поранення – майже 20 тисяч. Більшість відомих втрат (78%) від застосування зброї вибухової дії з широкою зоною ураження сталися поблизу лінії фронту внаслідок артилерійських обстрілів, ударів із РСЗВ та використання авіабомб.

Непропорційно високу відсоткову частку серед втрат у зоні бойових дій склали люди похилого віку, тому що вони часто не могли або не хотіли покинути свої будинки. Особи старше 60 років становили 36% втрат серед цивільних осіб поблизу лінії фронту.

Реальна кількість втрат серед них, звісно, невідома. В окупованих містах, наприклад, Маріуполі, Лисичанську, Попасній, Сєвєродонецьку жертв ніхто не рахував. Тепер до списку мертвої зони додалися Авдіївка, Бахмут, Мар'їнка.

Іншу форму «зачистки» прокоментував запорізький гауляйтер Балицький – в інтерв'ю пропагандистці Надані Фрідріхсон.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він заявив, що процес депортації нелояльних до нової «влади» українців розпочався ще до оголошення Росією про включення окупованих територій до свого складу: «Виселили тих, хто так чи інакше не підтримував СВО, тих, хто ображав прапор, гімн, президента Росії. Через становище, яке у нас на той момент було, поки ми не приєдналися в юридичному плані до РФ, таких людей виселили».

Насправді Балицький відверто зізнався не просто у фактах гонінь та репресій проти тих українців, які не вітали окупації РФ, а й у злочині депортації – їх просто били і змушували виїжджати із Запорізької області під страхом смерті.

«А що робити з жінкою з трьома дітьми, яка має інше переконання, не вважає Росію своєю батьківщиною, не вважає, що те, що відбувається, правильно. Ну, що нам вбивати її? Зрозуміло, що ми їх просто виселяли, зачитували рішення коменданта і відправляли. Нехай живуть, як хочуть», – пояснив Балицький.

Саме такою ціною російські «миротворці» примушували до лояльності та позитивного результату на «референдумах», а зараз вже й на «перевиборах Путіна» на «важкодоступній» ТОТ Запорізької області.

Цікаво, що у січні 2023 року Балицький пояснював: «Ждун – це людина слабка... її засуджувати за те, що вона думає чи вірить у повернення до минулого і їй за це нічого не буде, не можна. Ми їх не чіпаємо, даємо їм час подумати. Але якщо людина бере участь в екстремістських заходах: в соцмережах гидоту пише, – і не реагує на перше попередження, то до неї застосовуються заходи видворення. Перед виселенням із регіону в Україну такі громадяни два тижні копають окопи».

З часу тієї заяви пройшло більше року. Окопи, мабуть, вже всі викопані. Тепер можна застосовувати депортаційні заходи. Балицький та інші путінські «шарікови з відділу підчистки» знають, що це воєнний злочин. І відверто зізнаються в його скоєнні. Але чомусь почуваються безкарними. Даремно.